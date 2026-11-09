Piden apoyo del Gobierno para extender la búsqueda de la niña Zoe hasta el mar Caribe

Por quinto día consecutivo continúa por aire, tierra y agua la búsqueda de la pequeña Zoe Soto en el municipio de Soledad, donde se han desplegado militares del Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres N.º 81, policías del grupo de respuesta de emergencia, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de Soledad, la Armada Nacional y el Comité Departamental de Rescate para dar con su paradero.

La niña, de 5 años, desapareció el pasado miércoles tras ser arrastrada por la repentina creciente del arroyo El Salao y ahora su búsqueda se centra en tres frentes estratégicos: uno hacia el sector de Las Piedras en dirección a Caraballo; otro mediante un recorrido frontal por el cauce, y un tercero por las franjas oriental y occidental de las orillas del caño.

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Los equipos también lograron extender el rastreo hasta el sector de Cabica, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados positivos.

Este lunes, inclusive, se unió también la fuerza aérea con el sobrevuelo de un dron con alta tecnología para apoyar la búsqueda.



Ahora, la Alcaldía le pidió al Gobierno Nacional apoyo logístico, tecnológico y operativo para ampliar las labores de búsqueda, junto a la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para extender el rastreo hacia Bocas de Ceniza y mar adentro, en aguas del mar Caribe.

De manera paralela, las secretarías de Salud y Gobierno, junto con la Personería Municipal, realizaron una visita institucional a los familiares de la niña para brindar acompañamiento y atención ante las difíciles circunstancias que atraviesan.

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Las autoridades, a su vez, hacen un llamado a la ciudadanía a evitar más emergencias como estas durante las lluvias, piden alejarse inmediatamente de los cauces, no intentar cruzar arroyos crecidos, no acercarse a observar la creciente, mantener a los niños bajo supervisión permanente, identificar rutas de evacuación y lugares seguros, y estar atentos a las señales de alerta, como un aumento repentino del caudal o agua turbia.