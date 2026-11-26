La crítica situación que atraviesa el Hospital Alma Máter de Antioquia sigue generando reacciones en distintos sectores.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia se pronunció para advertir sobre las consecuencias que podría tener la crisis financiera y administrativa del centro asistencial.

Publicidad

A través de un comunicado, el máximo órgano de dirección de la institución manifestó su preocupación por la parálisis operativa que enfrenta el hospital y pidió respuestas urgentes para evitar que las dificultades terminen comprometiendo la atención de miles de pacientes y los procesos de formación clínica.

“Advertimos que la parálisis operativa pone en riesgo directo el derecho fundamental a la salud y la formación clínica de cientos de futuros especialistas”, se lee en el pronunciamiento donde además recordaron que el centro asistencial presta cerca del 25 % de los servicios de alta complejidad requeridos por pacientes de Antioquia, Chocó y el Eje Cafetero.



Desde el estamento estudiantil de la universidad también se refirió Brahian Serna, representante de los estudiantes ante el Consejo de la Facultad de Medicina, "cuando un hospital no cuenta con los medicamentos ni con dispositivos, reactivos, insumos necesarios, su capacidad para atender determinadas patologías se ve comprometida. Si no tenemos las condiciones materiales para desarrollar los procedimientos de más alto nivel".

Según el Consejo Superior, detrás de la coyuntura se encuentra un bloqueo financiero y administrativo relacionado con la demora en los pagos y las dificultades para recaudar los recursos que adeudan diferentes actores del sistema. Por eso, consideró que la situación requiere decisiones estructurales no solamente nuevos diagnósticos.

Publicidad

La crisis de los últimos meses ha llevado a la renuncia de 552 profesionales, dificultades para conseguir insumos, dispositivos médicos y medicamentos, y ha sido necesario cerrar 110 camas de hospitalización, otras 11 de cuidados intensivos y cinco quirófanos en medio de obligaciones que superan los 455.000 millones de pesos.