"Mis empleados no van a venir porque no tienen ni para comer": así se vive la crisis en Paraguay

La crisis de Ueno bank en Paraguay dejó a miles de clientes sin acceso a sus recursos financieros y golpeó directamente a comerciantes, trabajadores y pequeños empresarios. César Rodríguez, comerciante afectado por el cierre de la entidad, aseguró en Meridiano Blu que podría perder cerca de la mitad del dinero que tenía ahorrado, mientras enfrenta dificultades para mantener su negocio y cumplir con sus obligaciones laborales.

“Por fuera me va a quedar casi un 50 %, prácticamente voy a perder todo lo que tenía ahorrando”, manifestó Rodríguez durante la entrevista, en la que explicó que todavía no existe claridad sobre la devolución de los depósitos ni sobre el porcentaje que cubrirá el seguro.

Publicidad

El comerciante señaló que tenía más de 270 millones de guaraníes en la entidad, equivalentes a unos 50.000 o 60.000 dólares, y que la mayor parte de su capital estaba concentrada allí. Tras conocerse la situación del banco, intentó realizar una transferencia, pero encontró su cuenta bloqueada. “Ya no tenía ningún dinero ahí. Ya no podía hacer nada”, relató.

Comerciantes y trabajadores, entre los principales afectados

El cierre de Ueno bank también afectó la operación de su empresa. Rodríguez explicó que no puede reponer mercancía ni generar ventas, situación que compromete el pago de salarios y alquileres.



“No estoy generando trabajo, no estoy vendiendo nada ahora porque no tengo cómo reponer mi stock”, afirmó. Agregó que algunos de sus empleados tampoco pudieron disponer de los salarios que habían recibido en sus cuentas. "Ellos entienden la posición, pero no, no tienen para comer, está difícil".

Reintegros de hasta el 60 % generaron preocupación

Rodríguez explicó que uno de los principales atractivos de Ueno bank eran sus programas de reintegros por compras y depósitos. Según su testimonio, estos beneficios aumentaron considerablemente durante los últimos tres o cuatro meses, llegando a ofrecer devoluciones cercanas al 50 % y 60 %.

Publicidad

“Sí, es esquema piramidal”, respondió al ser consultado sobre las similitudes con este tipo de modelos financieros.

Incertidumbre por la devolución del dinero

El comerciante indicó que el Banco Central de Paraguay habría anunciado una respuesta en aproximadamente 15 días sobre la situación de los depósitos, aunque todavía no existe certeza sobre los mecanismos de devolución.

Publicidad

Mientras tanto, destacó la solidaridad ciudadana mediante las llamadas ollas populares para ayudar a quienes quedaron sin recursos.

“Cada paraguayo está poniendo lo suyo para tratar de ayudar a esa gente que en realidad quedó sin nada”, concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: