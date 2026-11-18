En medio de la grave crisis financiera que atraviesa el Hospital Alma Máter de Medellín, la Gobernación de Antioquia está a la espera de los resultados de la visita de inspección y auditoría que adelantó en las últimas horas la Superintendencia Nacional de Salud en esta institución, para determinar los pasos a seguir frente a las dificultades en la prestación de los servicios.

La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, manifestó que el departamento ha seguido de cerca la situación y está dispuesto a acompañar el proceso, en caso de que sea requerido, con el propósito de garantizar que los pacientes reciban atención en condiciones seguras y sin riesgos.

Publicidad

"Estamos atentos a los resultados de esa auditoría para poder continuar. Lo que queremos desde la gobernación de Antioquia es que se continúe la prestación de servicio, porque se requiere el hospital, pero en espacios seguros para los pacientes. Nosotros, como secretaría de salud, seguiremos atentos a la evolución de esta visita, pero además a la garantía de la prestación de servicios a los usuarios. Esperaremos los resultados para definir cuál es el proceso seguir", indicó.

La secretaria también insistió en la importancia de que el hospital continúe funcionando, teniendo en cuenta su papel dentro de la red de atención en salud del departamento. Sin embargo, advirtió que la prestación de los servicios debe darse en espacios que cumplan con las condiciones necesarias para proteger a los pacientes.



La preocupación se da en medio de un panorama financiero crítico. El Hospital Alma Máter acumula deudas por 455 mil millones de pesos y una cartera de 332 mil millones, de la cual más del 50 % es de difícil recaudo.

A esto se suman las denuncias de los trabajadores, quienes aseguran completar tres meses sin recibir salarios y tener pendientes varias prestaciones sociales. Además, más de 500 empleados habrían renunciado. Los médicos también denunciaron dificultades para garantizar la alimentación de los pacientes, situación que obligó a buscar apoyo del Banco de Alimentos de Medellín.