Los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, completan tres semanas en asamblea permanente tras declararse en esta modalidad el pasado 27 de octubre, con actividades programadas hasta el 20 de noviembre. A través de sus comunicados oficiales, el movimiento estudiantil ha fijado su postura frente al cierre del calendario académico, solicitando que el actual semestre culmine este año sin extenderse hasta 2027 y planteando una serie de peticiones estructurales a las directivas de la institución.

De acuerdo con lo expresado por los estudiantes en su pronunciamiento, el rechazo a aplazar el cierre del periodo académico responde a las afectaciones prácticas que cualquier modificación genera sobre los cerca de 12.000 estudiantes inscritos, especialmente en las fechas de finalización de asignaturas, evaluaciones, entregas y procesos de cierre del año.

Publicidad

Asimismo, el pliego expuesto en el comunicado solicita mayor financiación para la universidad pública, garantías de seguridad en el campus, atención efectiva a víctimas de violencia, espacios de investigación incluyentes y participación estudiantil en las decisiones institucionales.

Para avanzar en estas solicitudes sin prolongar el calendario hasta el próximo año, los estudiantes proponen instalar mesas de diálogo con compromisos verificables y seguimiento de sus representantes. Por su parte, la administración de la sede ratificó que tampoco acogerá una extensión del semestre hacia 2027, argumentando que Medellín es la única de las nueve sedes de la institución en el país que atraviesa esta anormalidad académica, por lo que mantiene fijada la fecha de finalización para el 18 de diciembre.



Mientras avanzan las conversaciones entre las partes, la rectoría de la sede mantiene habilitadas las actividades académicas bajo modalidades presenciales e híbridas, aunque sin registro de calificaciones. Según el balance entregado por la Vicerrectoría, el desarrollo de los contenidos temáticos en las distintas facultades alcanza actualmente un avance cercano al 70 %.