Los lujos, las fiestas y hasta el ruido de las motocicletas de alto cilindraje que utilizaba terminaron convirtiéndose en pistas para localizar a uno de los hombres que, por orden directa de alias 'Chiquito Malo', habría llegado al Nordeste antioqueño para fortalecer las finanzas criminales del Clan del Golfo.

Se trata de Evin Javier Gutiérrez Alemán, conocido como alias 'Matías' o 'Isaías', quien fue abatido el pasado lunes festivo durante una operación militar de la Séptima División del Ejército en zona rural de Vegachí, luego de dos semanas de seguimiento por parte de las autoridades.

Publicidad

De acuerdo con información de inteligencia militar, conocida por Blu Radio, este hombre, de 40 años y con cerca de una década de trayectoria criminal, llevaba cuatro meses en el Nordeste antioqueño. Su misión habría sido robustecer las economías ilícitas de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, especialmente las relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Antes de llegar a esta región, se desempeñaba como cabecilla de finanzas criminales en el sur de Córdoba y el Bajo Cauca. Allí era conocido como 'Matías', pero al trasladarse habría cambiado su identificación criminal por 'Isaías', en un intento de evadir a las autoridades que le seguían la pista.



Sin embargo, las denuncias de víctimas y varios comportamientos terminaron por ponerlo en evidencia. Según la información conocida, utilizaba motocicletas de alto cilindraje que modificaba para producir un ruido más fuerte y frecuentaba fiestas en establecimientos públicos y fincas, donde consumía whisky de 18 años y vodka.

Durante cinco días las tropas mantuvieron su ubicación bajo vigilancia, incluso cuando se movilizaba por lugares concurridos, donde presuntamente instrumentalizaba y amenazaba a población civil. Finalmente, cuando se dirigía hacia un sitio donde se adelantaban actividades de minería ilegal, fue interceptado, produciéndose el combate en el que murió.

Publicidad

En el operativo, adelantado por tropas de la Séptima División del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía y el CTI, fueron capturadas tres personas, entre ellas quien sería su compañera sentimental. Dos presuntos integrantes de su esquema de seguridad escaparon con dinero y armas.

Las autoridades también le atribuyen participación en el homicidio de un policía ocurrido el 24 de abril de 2025 en el corregimiento de Palmitas, en Ciénaga de Oro, Córdoba.

Publicidad

En la operación fueron incautados cinco fusiles, cuatro pistolas, 26 proveedores, cinco radios de comunicación, teléfonos celulares y 1.414 cartuchos de diferentes calibres. Las tropas mantienen la búsqueda de los dos hombres que escaparon en una zona comprendida entre Vegachí, Remedios y Amalfi.