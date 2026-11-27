Luego de los recientes ataques con drones cargados de explosivos contra estaciones de Policía en Condoto y Río Iró, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, solicitó a las autoridades fortalecer las capacidades de inteligencia y tecnología para anticiparse a nuevos atentados.

El hecho más reciente ocurrió en Condoto, en donde tras varias explosiones falleció el auxiliar Juan Alcides Murillo Palomino, quien a pesar de ser atendido y trasladado hasta un hospital en Quibdó, murió producto de la gravedad de las heridas.

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Tras conocerse esta situación, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, aseguró en su cuenta de X lo siguiente:

"He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque terrorista”.



Teniendo en cuenta lo ocurrido en Condoto, que se suma a otro ataque con drones en Río Iró, el llamado de la mandataria se produjo durante un Consejo Extraordinario de Seguridad en donde se habló sobre los atentados atribuidos al ELN.

"Hemos pedido ya la asistencia técnica para poder generar un acompañamiento en los municipios que han sido afectados de equipos que puedan permitir la inhibición y la detección de estos aparatos que con tecnología cada vez más avanzada buscan amedrentar a nuestra ciudadanía", dijo la mandataria.

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Piden equipos detectores de drones

Ante este panorama, Córdoba insistió en la necesidad de contar con equipos especializados para detectar e inhibir las aeronaves no tripuladas utilizadas en estos atentados, cuya tecnología representa un desafío para la capacidad de respuesta de las autoridades en los municipios afectados.

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La mandataria también anunció medidas para reparar la cubierta de la estación de Policía de Río Iró y avanzar en el fortalecimiento tecnológico y la instalación de cámaras de seguridad en Quibdó, con acompañamiento de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.