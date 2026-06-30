Nuevo hito en Túnel del Toyo: se encontraron los dos frentes de excavación

Medellín está ahora más cerca del mar: un nuevo hito se cumplió y fue que los dos frentes de excavación en el Túnel del Toyo se encontraron, el denominado “Cale 0”. Estas obras del tramo 2 fueron las que el Gobierno de Gustavo Petro no destinó un solo peso a pesar de los compromisos de la Nación El encuentro de ambos frentes de excavación del Túnel del Toyo se registró en la vía que conduce del municipio de Santa Fe de Antioquia A Giraldo, en lo que es la nueva Autopista al Mar.

Así lo explicó Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, al reiterar que fue una inversión que supera los $120.000 millones, y que los recursos fueron desembolsados por el municipio de Medellín y la Gobernación, y que para este hito el gobierno del presidente Gustavo Petro no destinó un solo peso.

“Fue una inversión que superó los $120.000 millones, y los recursos los desembolsó la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, ya que el gobierno del presidente Gustavo Petro abandonó el tramo que le correspondía por encargo a la Nación. Por primera vez en la historia, una alcaldía, hace una inversión importante por fuera de su jurisdicción”, señaló el gobernador Rendón.

La Vía al Mar es un proyecto del que se viene hablando en el departamento de Antioquia hace más de un siglo, y hoy es prácticamente una realidad, que ayudará no solo al departamento, sino también a los principales centros productivos del país a estar más cerca de los mercados internacionales, tanto del Caribe, como Centroamérica, Norteamérica y Asia.



“Antioquia ya no le seguirá dando la espalda al mar, y el departamento siempre ha luchado para conectarse con el mundo. Ahora tenemos un terminal marítimo en operación en el Golfo de Urabá que es Puerto Antioquia, pero en los próximos años el número llegará a cinco terminales”, indicó Rendón.

Con el nuevo hito en el Túnel del Toyo, se confirma que Antioquia no le seguirá dando la espalda al mar ya que la competitividad, la riqueza, la generación de empleo de calidad que habrán de tomar lugar gracias a estas iniciativas son inconmensurables.

Cabe recordar que el Túnel del Toyo, oficialmente llamado Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, es el megaproyecto vial más importante de Colombia, ubicado en Antioquia entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas. Con 9,73 kilómetros, es el túnel más largo de América Latina, y permitirá conectar a Medellín con el Urabá antioqueño en solo cuatro horas.