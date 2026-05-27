“No jodan más”: Andrés Julián Rendón pidió agilidad en instalación de equipos en Túnel del Toyo

El Túnel del Toyo se ha convertido en uno de los temas de discusión más frecuentes entre el Gobierno nacional y la Gobernación de Antioquia, y esta vez no es la excepción, ya que el el gobernador de Andrés Julián Rendón lanzó un fuerte llamado para que se avance en la instalación de los equipos electromecánicos del megaproyecto.

Recientemente el mandatario cuestionó la falta de avances por parte del Instituto Nacional de Vías -Invías- y su contratista CALMA, responsables de ejecutar esta etapa del proyecto y quienes, al parecer, tendrían almacenados los equipos que deben ser instalados en el túnel.

"No los han querido instalar, ahí ya podrían instalar los equipos electromecánicos, que son los equipos de seguridad, de ventilación, de iluminación, etcétera, que no jodan más", aseguró el mandatario.

Rendón aseguró que desde la Gobernación de Antioquia, incluso, ofrecieron alternativas de financiación a través del IDEA para facilitar el proceso, pero afirmó que no hubo respuesta favorable a pesar de que los equipos son fundamentales para la operación, ya que incluyen sistemas de ventilación, iluminación y atención de incendios y emergencias.



Esta nueva polémica se da un mes después de que el mismo Invías confirmara en un comunicado que iba a iniciar la fase de ingeniería del contrato de equipos del Túnel del Toyo, mientras que la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín se comprometieron a financiar y realizar las obras de ingeniería faltantes en el túnel del tramo 1.

Hay que mencionar que desde la interventoría de las obras indicaron que instalar los equipos podría tardar más de un año, lo que pone en jaque las intenciones de las administraciones regionales por culminar esta infraestructura de 37.7 kilómetros, incluso habiendo asumido el tramo 2, a cargo del Gobierno nacional, que quedó en un 54% de avance.

Actualmente, la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo presenta un avance del 100 % en el tramo 1 y del 74 % en el tramo 2, cedido por la Nación en 2025.