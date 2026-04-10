Tras polémica con Gobernación, Invías informó que cumplirá cronograma en Túnel del Toyo hasta 2027

Tras más de un mes de la controversia por la instalación de los equipos electromecánicos en el Túnel del Toyo, en el comité número 54 del proyecto el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Gobernación de Antioquia indicaron los avances que han logrado, de parte y parte, para que la megaobra avance, espacio en el que se confirmó que la fase de instalación se extenderá hasta junio de 2027, siguiendo los plazos establecidos desde el año 2021.

Una vez concluida la etapa de montaje, según manifestó la entidad del Gobierno nacional, se iniciarán las pruebas de seguridad para la operación definitiva del túnel, siempre que las obras del Tramo 2, a cargo de la Gobernación, estén totalmente terminadas.

A la par, informó que ha cumplido puntualmente con lo acordado, dando luz verde al contratista y a la interventoría para iniciar los trabajos este mes de abril, motivo por el que el equipo técnico ya tiene previsto el traslado de materiales e insumos a la zona de obra, además de realizar un inventario detallado del estado del túnel y sus galerías. Estas acciones son el primer paso para avanzar en las canalizaciones e instalaciones internas.

Por su parte, la Gobernación de Antioquia informó que el pasado 6 de abril inició la etapa precontractual para las obras que le corresponden y que son el soporte necesario para el montaje de los equipos. No obstante, según el reporte técnico, actividades críticas como la corrección de humedades, la construcción de las galerías de presurización y el centro de control alterno se estarían finalizando entre julio y diciembre de este año.



Sobre este punto, el Invías fue enfático en que para que el montaje de los equipos avance sin contratiempos, la administración departamental debe agilizar la entrega de los planos finales y la liberación de las plazoletas del Túnel Guillermo Gaviria. Estos pasos, junto con la garantía de que no existan interferencias de otros contratistas en las áreas de trabajo, son requisitos esenciales para que el cronograma del Invías se ejecute.

Así las cosas, el ente departamental deberá solicitar formalmente un otrosí al Invías para incluir la ejecución de la bahía de conexión eléctrica, una pieza clave para la energía del proyecto.

Publicidad

Al parecer superando las polémicas, Invías confirmó que de ahora en adelante realizarán mesas conjuntas con la Gobernación para construir un cronograma único del proyecto y se enviarán informes periódicos del contrato de equipos a la gerencia.