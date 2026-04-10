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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tras polémica con Gobernación, Invías informó que cumplirá cronograma en Túnel del Toyo hasta 2027

Tras polémica con Gobernación, Invías informó que cumplirá cronograma en Túnel del Toyo hasta 2027

La Gobernación de Antioquia deberá tramitar un otrosí para una pieza clave para la energía del proyecto, según confirmó la entidad.

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