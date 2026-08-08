Santa Marta, en alerta por la calidad del agua: Travesía Blu del 8 de agosto de 2026

Este sábado, 8 de agosto de 2026, Travesía Blu analizó los desafíos del suministro de agua en Santa Marta y la importancia de la planeación frente a la aventura improvisada. En este episodio se exploró la riqueza cafetera del Tolima, las historias ancestrales del Guainía y los paisajes llaneros de Casanare. Además, los oyentes descubrieron los secretos del rodaje de 100 años de soledad y la apuesta por la sostenibilidad en la hotelería bogotana.



Se debatió sobre : ¿Qué es mejor, el viaje planeado o el improvisado? Se concluyó que, aunque la planeación garantiza seguridad en logística como vuelos y hoteles, la improvisación en el destino permite vivir experiencias más libres y generar recuerdos más auténticos.



: ¿Qué es mejor, el viaje planeado o el improvisado? Se concluyó que, aunque la planeación garantiza seguridad en logística como vuelos y hoteles, la improvisación en el destino permite vivir experiencias más libres y generar recuerdos más auténticos. Tema central: Jorge Paulo Lastra, secretario de salud de Santa Marta, abordó la problemática del agua potable; se recomendó a los turistas no beber del grifo y usar agua embotellada incluso para cepillarse los dientes debido a los riesgos de infecciones.



Jorge Paulo Lastra, secretario de salud de Santa Marta, abordó la problemática del agua potable; se recomendó a los turistas no beber del grifo y usar agua embotellada incluso para cepillarse los dientes debido a los riesgos de infecciones. En ‘Recomendado’: Se invitó a la feria "Tolima Corazón Cafetero" en Chaparral y se destacaron los relatos de resiliencia de comunidades indígenas en Inírida y el romanticismo de la cultura llanera en Trinidad, Casanare.



Se invitó a la feria "Tolima Corazón Cafetero" en Chaparral y se destacaron los relatos de resiliencia de comunidades indígenas en Inírida y el romanticismo de la cultura llanera en Trinidad, Casanare. En ‘Cinema travel’: Luis Carlos Rueda destacó el estreno de la segunda parte de la serie "100 años de soledad" inspirada en la obra del Nobel Gabriel García Márquez, resaltando a Alvarado, Tolima, como la sede del mítico set de Macondo y un destino clave para el turismo cinematográfico.



Luis Carlos Rueda destacó el estreno de la segunda parte de la serie "100 años de soledad" inspirada en la obra del Nobel Gabriel García Márquez, resaltando a Alvarado, Tolima, como la sede del mítico set de Macondo y un destino clave para el turismo cinematográfico. En ‘Ecosistemas Blu’: El Hotel Avani Royal Zona T presentó su modelo de sostenibilidad mediante el uso de amenities orgánicos hechos de bambú y almidón de yuca, buscando eliminar plásticos de un solo uso en las habitaciones.



El Hotel Avani Royal Zona T presentó su modelo de sostenibilidad mediante el uso de amenities orgánicos hechos de bambú y almidón de yuca, buscando eliminar plásticos de un solo uso en las habitaciones. En ‘Paisaje sonoro’: Los oyentes viajaron a una playa en Aruba para sumergirse en un ritual de sanación con cuencos de cuarzo al amanecer, una experiencia de bienestar que combina la vibración sonora con el sonido del mar.

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