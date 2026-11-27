Era el 28 de noviembre de 2016 cuando el mundo se paralizó luego de conocer que el avión que transportaba al equipo brasileño se estrelló en las montañas del Oriente antioqueño. El vuelo 2933 de la aerolínea LaMia que había despegado de Santa Cruz de la Sierra con destino a Medellín con el propósito de traer a Chapecoense, no obstante, nunca aterrizó y su historia se quedó para siempre en Antioquia.

"La final de la Copa Sudamericana de fútbol ya no se jugará. Un accidente de avión ha acabado con la vida de casi todos los jugadores de uno de los equipos finalistas... Información de último momento. Cayó el avión que trasladaba a los jugadores de Chapecoense de Brasil", eran las reacciones de algunos medios internacionales.

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Ese momento se convirtió en una noche que el fútbol nunca podrá olvidar. Aunque Chapecoense se jugaba el partido más importante de su historia contra Atlético Nacional, el destino tenía preparado un desenlace que nadie habría podido imaginar. A pocos kilómetros de llegar al aeropuerto José María Córdova en Rionegro, la aeronave se precipitó sobre las montañas del municipio de La Unión.

La oscuridad, la dificultad para acceder a la zona y las condiciones del terreno complicaron las labores de búsqueda y rescate. El balance fue devastador: de las 77 personas que viajaban en el avión, 71 perdieron la vida. Solo seis lograron sobrevivir, entre ellos los futbolistas Alan Ruschel, Jackson Follmann y Hélio Neto. También sobrevivieron dos integrantes de la tripulación y el periodista brasileño Rafael Henzel, quien falleció en 2019.



El primero en hallar los restos del avión siniestrado fue Johan Ramírez, un niño de la zona que tras informar a los organismos de rescate y participar activamente en las labores se ganó el cariño de todos y el apelativo como el ‘Ángel del Chapecoense’: "En eso llegábamos arriba cuando un viaje de policías, bomberos. Estaban haciendo una trocha para sacar a los heridos. Entonces mi papá y yo conocíamos un camino más rápido e más fácil", contó el menor.

Con las primeras luces del día, el mundo conoció la magnitud de la tragedia. Las imágenes de los restos de la aeronave entre los árboles y las montañas de Antioquia recorrieron el planeta. Chapecó, una pequeña ciudad del estado brasileño de Santa Catarina, quedó sumida en el dolor, mientras que en Colombia miles de personas expresaron su solidaridad.

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En aquel entonces el estadio Atanasio Girardot se convirtió en el lugar donde miles de personas honraron la memoria de las personas fallecidas. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, José Serra, estuvo en Medellín y en un emotivo discurso le dio el último adiós a las víctimas del siniestro vial.

"Una especie de cuento de hadas con final de tragedia lo que ocurrió en esa fatídica noche del 28. Brasil se despertó perplejo para una dura realidad de una fiesta que ya no se hará, es la expectativa frustrada de un partido histórico para Chapecó que no se podrá realizar. A todos ustedes, a cada uno quiero dar mi abrazo personal", expresó Serra.

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Con el paso de los días, la investigación estableció que el avión se había quedado sin combustible durante el vuelo. El informe final señaló fallas en la planificación y ejecución del trayecto como lo explicó en su momento el coronel Miguel Camacho, jefe de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil.

"Se produjo por agotamiento de combustible del avión como consecuencia de una inapropiada gestión de riesgos de la empresa Lamia y que específicamente para este vuelo no previó la cantidad de combustible mínima necesaria para un vuelo internacional", aseguró el funcionario.

Ahora, 10 años después, el lugar del accidente ya no es solamente una montaña marcada por la tragedia. Cerro Gordo pasó a ser conocido como Cerro Chapecoense y se convirtió en un sitio de memoria. Allí permanecen placas, murales, objetos y espacios conmemorativos que recuerdan a quienes perdieron la vida.

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Para la conmemoración de la primera década se ha impulsado la construcción de un memorial en homenaje a las 71 víctimas, mismo que fue visitado hace algunos días por el actual plantel de Chapecoense y Helio Neto, uno de los sobrevivientes de la tragedia.

"Todo el pueblo colombiano, que en un momento muy difícil para nosotros nos dio un abrazo, nos brindó respeto y cariño, y nos llevó sobre sus hombros, en su regazo y en sus brazos cuando lo necesitábamos", afirmó Neto.

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Hoy, 10 años después, el eco de aquella noche todavía resuena entre las montañas del Oriente antioqueño y Chapecoense dejó de ser solamente un equipo brasileño para convertirse en parte de la memoria de Antioquia.