Con una subasta de arte buscan rescatar el patrimonio religioso de Caramanta, en el Suroeste antioqueño, golpeado por el sismo del 10 de agosto. Con los recursos recaudados esperan cubrir cerca de 20 millones de pesos necesarios para arreglar la cubierta del templo y reparar el cementerio

La subasta de una obra de arte fue puesta en marcha en el municipio de Caramanta, en el Suroeste antioqueño, con el objetivo de recaudar recursos para financiar la reconstrucción de la parroquia La Inmaculada Concepción y del cementerio local, infraestructuras que resultaron afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

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La pieza subastada es la pintura Encontrando la cuarta dimensión, realizada en 2021 en óleo sobre lienzo con dimensiones de 1,50 por 2 metros por el artista Juan Fernando Foronda, y donada para esta causa por el exalcalde de La Estrella Juan Sebastián Abad y el senador Juan Espinal.

Según lo informado por el alcalde de Caramanta, Juan Esteban Corrrea, el costo de la obra inicia con una base entre 15 y 20 millones de pesos, recursos que se destinarán a las reparaciones del templo diseñado por el arquitecto Agustín Goovaerts. De acuerdo con el balance técnico, el sismo dañó la cubierta en teja de barro y cerchas especiales de la iglesia, además de provocar fisuras en la parte alta y la caída de elementos ornamentales como rosetones, por lo que hasta ahora solo se han realizado arreglos provisionales para contener goteras, a lo que se suma la necesidad de intervenir también el templo del corregimiento Alegrías.



"Lo que pasa es que como es un templo muy patrimonial, entonces no es llegar y hacer cualquier cierto, cualquier cubierta, pues en cualquier material, sino que es un techo en teja de barro con unas cerchas especiales, es muy bonito. Entonces todo ese techo se dañó. Lo que se ha hecho es arreglar y tapar goteras, mientras tanto que quedó muy malito", señaló el mandatario local.

Por otra parte, el municipio continúa la recuperación de espacios patrimoniales y avanzan las obras de reconstrucción habitacional tras el movimiento telúrico del 10 de agosto. Hasta el momento se han recuperado más de 30 viviendas y se han reconstruido en su totalidad cerca de cuatro casas, mientras continúan en ejecución otras siete unidades con el apoyo de la Empresa de Vivienda de Antioquia y cinco más junto con la Fundación Presentes.

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Asimismo, el municipio cuenta con materiales listos para iniciar el mejoramiento de 50 viviendas adicionales, sumados a dos proyectos dirigidos a la zona rural para reemplazar 17 techos en su totalidad y adecuar 20 casas habitadas por mujeres rurales, como parte del proceso de recuperación que sigue en marcha tras la emergencia sísmica.