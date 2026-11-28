A pocos días del inicio de la temporada decembrina, las autoridades en Antioquia ya reportaron la incautación de cerca de 700 kilogramos de material pirotécnico en tres procedimientos realizados en diferentes municipios del departamento, como parte de los controles para evitar su comercialización y manipulación.

El caso más reciente se registró en jurisdicción de Santo Domingo, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte encontraron 500 kilogramos de pólvora en un bus de servicio público que cubría la ruta Medellín-Anorí, cuando se movilizaba por la vía Barbosa-Cisneros.

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De acuerdo con las autoridades, el material era transportado por una mujer que viajaba como pasajera. Durante el procedimiento fueron incautadas 9.700 papeletas de pólvora de diferentes clases. El cargamento fue trasladado a la Inspección de Policía y Tránsito de Porcesito para su disposición. El subcomandante de Policía Antioquia, teniente coronel Fredy Cardona.

"En las carreteras del departamento de Antioquia llevamos tres casos de incautación de pólvora con más de 700 kilos, material que iba a ser almacenado y usado para la fabricación de juegos pirotécnicos", aseguró.



Cardona reiteró que la institución se enfocará en la prevención en cuanto al almacenamiento y distribución de pólvora y pirotecnia. “Tenemos que prevenir el uso irresponsable para que nuestros niños, niñas y adolescentes se vean afectados por la pólvora. El Código de Policía establece sanciones frente a esta situación”, insistió.

Pero no ha sido el único caso. Otro procedimiento, en jurisdicción de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, permitió que, en el sector de La Ferrería, en La Estrella, sur del Valle de Aburrá, uniformados encontraran dos bolsas negras y un costal con material pirotécnico.

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En ese procedimiento fueron incautados 2.000 volcanes artesanales y 220 voladores, con un peso total de nueve kilogramos. Según la información conocida por las autoridades, estos elementos presuntamente serían comercializados en el municipio. El material quedó a disposición de los bomberos de esa localidad.