Investigan muerte de costarricense durante festival de electrónica EDC en Medellín

Autoridades en la capital antioqueña investigan la muerte de un ciudadano extranjero en las últimas horas en medio del reconocido festival de música electrónica EDC que se lleva a cabo este 10 y 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Según el reporte policial, fue personal de salud que acompañaba la primera jornada del evento en el estadio quien dio a aviso a las autoridades sobre un hombre que se encontraba inconsciente y con dificultad para respirar en uno de los baños del escenario deportivo.

EDC // Foto: AFP

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El paciente, identificado como Ismael Gerardo Méndez Huertas de 27 años de edad y de nacionalidad costarricense, fue trasladado en una ambulancia de socorro al Hospital Pablo Tobón Uribe para recibir atención médica de urgencias.

Allí, personal en turno indicó que el extranjero ingresó con un aparente cuadro de sobredosis y pese a los procedimientos realizados por cerca de tres horas no lograron salvarle la vida.



Ahora serán los organismos judiciales los encargados de establecer las causas precisas del deceso de Méndez y emprender los procedimientos legales para la repatriación de su cuerpo al país centroamericano.

Este domingo 11 de octubre será la última jornada del festival con programación entre las 3:00 p. m. y 4:00 a. m. del lunes reuniendo artistas de talla mundial con diferentes propuestas de techno, trance, house y otros estilos distribuidos en cinco escenarios principales en el complejo deportivo del occidente de Medellín.