En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Paz
Huracán Simón
Terremoto en Panamá
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Investigan muerte de costarricense durante festival de electrónica EDC en Medellín

Investigan muerte de costarricense durante festival de electrónica EDC en Medellín

El ciudadano extranjero fue hallado inconsciente en un baño del escenario deportivo y trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe.

EDC.jpg
Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

Autoridades en la capital antioqueña investigan la muerte de un ciudadano extranjero en las últimas horas en medio del reconocido festival de música electrónica EDC que se lleva a cabo este 10 y 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Según el reporte policial, fue personal de salud que acompañaba la primera jornada del evento en el estadio quien dio a aviso a las autoridades sobre un hombre que se encontraba inconsciente y con dificultad para respirar en uno de los baños del escenario deportivo.

EDC.jpg
EDC //
Foto: AFP

Últimas noticias

Billetes colombianos
Antioquia

Acusan a gerente de inmobiliaria por estafa de 45 clientes en Medellín: recaudó más de $800 millones

Captura alias El Descuartizador.jpg
Antioquia

Capturan en Antioquia a hombre señalado de desmembrar a su expareja en Francia hace 30 años

Publicidad

El paciente, identificado como Ismael Gerardo Méndez Huertas de 27 años de edad y de nacionalidad costarricense, fue trasladado en una ambulancia de socorro al Hospital Pablo Tobón Uribe para recibir atención médica de urgencias.

Allí, personal en turno indicó que el extranjero ingresó con un aparente cuadro de sobredosis y pese a los procedimientos realizados por cerca de tres horas no lograron salvarle la vida.

Ahora serán los organismos judiciales los encargados de establecer las causas precisas del deceso de Méndez y emprender los procedimientos legales para la repatriación de su cuerpo al país centroamericano.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Este domingo 11 de octubre será la última jornada del festival con programación entre las 3:00 p. m. y 4:00 a. m. del lunes reuniendo artistas de talla mundial con diferentes propuestas de techno, trance, house y otros estilos distribuidos en cinco escenarios principales en el complejo deportivo del occidente de Medellín.

Relacionados

Antioquia

Medellín

Música

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad