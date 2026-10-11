Capturan en Tunja a hombre señalado de vender drogas en el barrio Santa Lucía

Una llamada de la comunidad a la línea 123 permitió la captura en flagrancia de un hombre de 50 años en el barrio Santa Lucía, en Tunja, señalado de estar relacionado con la venta de estupefacientes.

Según la Policía, los uniformados llegaron al sector después de recibir información sobre una posible comercialización de drogas y realizaron un procedimiento de registro al sospechoso.

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Durante la inspección, las autoridades encontraron tres papeletas de bazuco, cinco papeletas de cocaína y $60.000 en efectivo, dinero que, según la Policía, sería producto de la venta de estas sustancias.

El capitán Héctor Espitia, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía en Tunja, explicó que la captura se produjo en flagrancia durante el procedimiento.



“Durante el procedimiento de registro a personas fueron halladas tres papeletas de bazuco, cinco papeletas de cocaína, 60 mil pesos en efectivo producto de la venta”, señaló Espitia.

El hombre fue trasladado posteriormente a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y quedó a disposición de la autoridad competente para avanzar en su judicialización.

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El capturado deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras las autoridades continúan adelantando controles en diferentes sectores de Tunja.

La Policía reiteró la importancia de que la ciudadanía reporte situaciones sospechosas a través de la línea 123, información que puede permitir la intervención de las autoridades en este tipo de casos.

