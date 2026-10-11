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Blu Radio  / Nación  / Capturan en Tunja a hombre señalado de vender drogas en el barrio Santa Lucía

Capturan en Tunja a hombre señalado de vender drogas en el barrio Santa Lucía

La Policía llegó al sector tras una llamada a la línea 123 y encontró bazuco, cocaína y dinero en efectivo.

Capturan a hombre señalado de vender drogas
Capturan a hombre señalado de vender drogas
Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

Una llamada de la comunidad a la línea 123 permitió la captura en flagrancia de un hombre de 50 años en el barrio Santa Lucía, en Tunja, señalado de estar relacionado con la venta de estupefacientes.

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Según la Policía, los uniformados llegaron al sector después de recibir información sobre una posible comercialización de drogas y realizaron un procedimiento de registro al sospechoso.

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Durante la inspección, las autoridades encontraron tres papeletas de bazuco, cinco papeletas de cocaína y $60.000 en efectivo, dinero que, según la Policía, sería producto de la venta de estas sustancias.

El capitán Héctor Espitia, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía en Tunja, explicó que la captura se produjo en flagrancia durante el procedimiento.

“Durante el procedimiento de registro a personas fueron halladas tres papeletas de bazuco, cinco papeletas de cocaína, 60 mil pesos en efectivo producto de la venta”, señaló Espitia.

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El hombre fue trasladado posteriormente a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y quedó a disposición de la autoridad competente para avanzar en su judicialización.

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El capturado deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras las autoridades continúan adelantando controles en diferentes sectores de Tunja.

La Policía reiteró la importancia de que la ciudadanía reporte situaciones sospechosas a través de la línea 123, información que puede permitir la intervención de las autoridades en este tipo de casos.

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