Acopi alerta que propuesta de ajuste fiscal subirá 13,5 % la nómina de empresas por parafiscales

Un incremento sobre la nómina de las empresas, aproximadamente de un 13,5% en los aportes a parafiscales, además del alza del IVA en varios productos, son las principales preocupaciones que Acopi en el Atlántico tiene, a propósito de la ley de Rescate Económico y Fiscal presentada por el Gobierno ante el Congreso. Así lo manifestó su directora, Rosmery Quintero, en el ‘Congreso de Empresarios: la década de las mipymes’ que se realiza en Barranquilla. En la misma vía se manifestó Juan Daniel Oviedo, quien también participó en el evento que se realiza en el hotel Dann Carlton.

Especificó la directora de Acopi en el Atlántico, que perder la exoneración en los aportes a salud, el Bienestar Familiar y el Sena, que en la actualidad tienen los empleados que devengan hasta 10 salarios mínimos, como lo propone el Gobierno en su proyecto de ajuste fiscal, significará sobre la nómina de las empresas un costo adicional del 13,5 %.

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Piden estudio sobre el impacto ecónomico de las propuestas

En ese sentido, la dirigente gremial pidió estudiar cuidadosamente el impacto económico de esa y otras propuestas incluidas en la reforma como el alza en el IVA de varios productos de la canasta familiar y otros, que pasarían del 5 al 19%. Agregó que muy posiblemente el país no esté preparado para ese aumento y también sería complejo devolver el IVA a los estratos 1, 2 y 3, como se ha planteado por parte del Ministerio de Hacienda.



“Lo que más debemos proteger es el empleo, y cuando se pierde desde el sector empresarial capacidad de pagar nómina, de cumplir con todos los elementos de ley, sencillamente nos toca prescindir de colaboradores y llevar los procesos a una mayor automatización con una inversión más baja y muy probablemente aportando mayor productividad”.

Añadió Quintero que, como la mayoría del país, espera que el Gobierno y el Congreso concilien pronto sus ideas frente al proyecto, para tener claras las reglas de juego y pensando en la mejor salida para todos los colombianos.

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Por su parte, Juan Daniel Oviedo, quien estuvo en la jornada de apertura del encuentro de empresarios este jueves, dijo que comparte con el Gobierno la necesidad de hacer un ajuste fiscal a las finanzas del estado, pero este debe ejecutarse de manera responsable para no afectar la productividad.

“Ojalá que el Gobierno no abroche a las micro, pequeñas y medianas empresas con el ajuste de las cotizaciones parafiscales. Compartimos con los empresarios de Acopi aquí en Barranquilla, que hoy la evidencia académica y ejercicios del pasado que ha hecho el mismo Gobierno Nacional, demuestran que el costo de ser formal se reduce significativamente gracias a los beneficios en materia de parafiscales que están vigentes en el país”.

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En cuanto a la devolución del impuesto del IVA propuesta por el Gobierno, Oviedo advirtió que “las realidades informales del comercio de alimentos en el país”, hace muy difícil pensar que el mecanismo de devolución de este impuesto y de facturación electrónica se vaya a masificar en los próximos 14 meses, cuando entre en vigencia el incremento, es decir, en enero del 2028.

Sobre el alza en el salario mínimo, Tanto Rosmery Quintero como Juan Daniel Oviedo, coincidieron en que el aumento debe ser de entre el 8 y el 8,5% por el bien de la estabilidad de las empresas.