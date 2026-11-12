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Balean a policía en Puerto Colombia, Atlántico, tras balacera con presuntos delincuentes

Las autoridades desplegaron todo un operativo para dar con el paradero de los responsables.

Policía herida Puerto Colombia.png
Momentos en los que la policía herida era ayudada por las personas del lugar.
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

La tranquilidad que normalmente se siente en los alrededores de la clínica Portoazul Auna, ubicada entre los límites de Barranquilla y Puerto Colombia, se vio interrumpida en la tarde de este jueves por el intercambio de disparos entre dos delincuentes y una agente de policía que, según reportes de las autoridades, intentó frustrar el robo a una tienda de Oxxo.

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La mujer resultó herida en una de sus piernas, pero recibió la inmediata ayuda de clientes y trabajadores de una bomba de servicios situada en el punto, por lo que actualmente se encuentra con un estado de salud estable y bajo observación médica en la clínica Portoazul.

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Por su parte, las autoridades desplegaron todo un operativo para dar con el paradero de los responsables. El suceso quedó grabado en videos de cámaras de seguridad, en los que se puede ver como uno de los asaltantes portaba un buzo negro y jean. Mientras tanto, su cómplice, lo esperaba con un buzo blanco y sobre una motocicleta a las afueras del negocio.

Homicidio en Juan de Acosta

La violencia se ha disparado esta semana no solo en Barranquilla, sino también en el resto del Atlántico. Juan José Polo Cuesta, de 17 años, es la víctima del ataque a bala ocurrido la noche de este miércoles, en el municipio costero de Juan de Acosta.

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El adolescente, según el informe preliminar de la Policía, se encontraba en la terraza de una vivienda ubicada en el barrio Jorge Eliécer Gaitán, cuando fue baleado por un hombre que llegó hasta el lugar, caminando y con la única intención de acabar con su vida.

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La víctima fue auxiliada y trasladada hasta el hospital municipal, donde lamentablemente, informan los médicos que ingresó sin signos vitales.

Una vez conocido el caso, la Policía Nacional activó sus capacidades de investigación criminal e inteligencia para esclarecer el crimen. En este sentido, adelantan labores de vecindario, recolección de información y demás actividades investigativas para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y dar con el paradero de los responsables.

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De igual manera, se desplegaron acciones operativas y controles en el sector, incluyendo el plan candado, registro a personas y vehículos, y solicitud de antecedentes para mejorar la seguridad de la zona.

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