Fuerte balacera en la vía Popayán–Timbío habría dejado policías heridos

En la noche de este viernes se reportó una situación de orden público sobre la vía Panamericana, en el tramo que comunica a Popayán con Timbío, en el departamento del Cauca, específicamente a la altura del sector de Mi Bohío, donde, de acuerdo con información preliminar, se habría registrado un presunto atentado contra unidades de la Policía Nacional.

Según las primeras versiones conocidas, en este punto se habría presentado una fuerte balacera que generó preocupación entre quienes se encontraban en el sector.

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De manera extraoficial, se habla de varias personas heridas, quienes presuntamente serían uniformados de la Policía. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre el número de afectados ni sobre la gravedad de sus lesiones.

Las circunstancias en las que se habría producido este hecho aún son materia de verificación. Por ahora, no se conocen detalles oficiales sobre cómo se desarrolló el presunto ataque, quiénes estarían detrás de lo ocurrido o si se han registrado otras afectaciones en este importante corredor vial del departamento del Cauca.



Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles que permitan establecer con mayor claridad lo ocurrido en este sector de la vía Panamericana, uno de los corredores de conexión entre Popayán y los municipios del sur del departamento.