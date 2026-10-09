Así se sintió el terremoto en el municipio colombiano más cerca de Panamá

El terremoto que se registró este viernes 9 de octubre, con epicentro en Panamá, volvió a generar preocupación entre los habitantes de Acandí, Chocó, municipio colombiano ubicado en la zona fronteriza con el país centroamericano. Aunque el movimiento se sintió de manera notable, las autoridades locales no reportaban afectaciones hasta el momento.

En diálogo con Meridiano Blu, de Blu Radio, el alcalde de Acandí, Luis Martínez, entregó un primer balance de la situación y aseguró que, tras el temblor, no se habían recibido reportes de emergencias en las distintas comunidades del municipio.

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“Actualmente me encuentro en el corregimiento de Capurganá, a vísperas de las fiestas patronales de La Cua. Hasta el momento, no tenemos novedades, más allá de haber sentido el movimiento sísmico”, manifestó el mandatario.

Martínez explicó que el movimiento duró apenas unos segundos y que, pese a que fue perceptible para la población, no se conocían consecuencias que lamentar. “El movimiento sísmico se sintió de manera notable, pero, hasta el momento, no tenemos reportes de afectaciones”, señaló.



Acandí recuerda el sismo del pasado 10 de agosto

El alcalde también se refirió a la reacción de los habitantes ante el nuevo temblor y reconoció que el antecedente del pasado 10 de agosto sigue presente en la memoria de la comunidad. Según explicó, estos episodios pueden reactivar el temor entre quienes han experimentado movimientos sísmicos anteriores.

“Este tipo de movimientos vuelve a despertar sentimientos de angustia y miedo en la población”, indicó Martínez, al referirse a la preocupación que puede generar un nuevo evento de estas características.

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Sin embargo, el mandatario estableció una diferencia entre ambos episodios y aseguró que el sismo de este viernes se sintió con menor intensidad que el ocurrido en agosto. Por ahora, el balance entregado por la Alcaldía se mantiene sin novedades sobre personas afectadas o daños en las comunidades.

Alerta por la situación en la frontera con Panamá

Por su ubicación geográfica, Acandí también permanece atento a lo que pueda ocurrir al otro lado de la frontera. El alcalde recordó que el territorio enfrenta condiciones naturales complejas y que este tipo de situaciones representa un llamado de atención para la población.

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“Esta situación es un llamado de alerta para la sociedad. Nosotros estamos en una zona bastante compleja, expuesta a diferentes fenómenos naturales”, expresó el mandatario, quien también manifestó su expectativa de que el movimiento no provoque consecuencias mayores en el territorio panameño.

“Esperamos que este nuevo episodio no deje mayores afectaciones en la población panameña”, agregó Martínez.

Mientras avanzan las verificaciones en la zona, el reporte inicial de Acandí no daba cuenta de daños ni de situaciones que lamentar. Las autoridades permanecían atentas a cualquier novedad que pudiera presentarse en las comunidades del municipio chocoano.