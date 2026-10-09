Atacan a conductor del MIO tras reclamar a jóvenes que subieron al techo del bus

Un conductor del MIO resultó herido en la cabeza luego de ser atacado con piedras por un grupo de jóvenes y un adulto, a quienes les pidió que descendieran del techo del bus que conducía. El hecho se registró en la tarde del jueves 8 de octubre, cerca de la estación Jorge Eliécer Gaitán, frente al centro comercial Metro La 70, en Cali.

De acuerdo con el reporte de Metro Cali, varias personas que presuntamente habían intentado evadir el pago del pasaje en distintas estaciones se colgaron de la parte trasera del vehículo y luego subieron al techo. Ante el riesgo que representaba esta situación, el operador detuvo la marcha y les pidió que bajaran.

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La solicitud provocó una reacción violenta. Según la información entregada por la entidad, los involucrados rodearon al conductor y comenzaron a lanzarle piedras. Una de ellas lo golpeó en la cabeza y le ocasionó una herida que necesitó sutura.

El trabajador fue atendido inicialmente con el acompañamiento del equipo de Prevención Vial del MIO y posteriormente trasladado a la Clínica Imbanaco, donde recibió atención médica. Se encuentra fuera de peligro.



“El operador simplemente estaba cumpliendo con su deber y tratando de evitar una situación que ponía en peligro la vida de estas personas. Es inaceptable que por pedirles que bajaran del techo del bus terminara siendo agredido”, señaló Tito Fernando Garzón Benavides, jefe de la Oficina de Control de la Operación de Metro Cali.

Tras lo ocurrido, la Policía llegó al lugar y capturó a uno de los presuntos responsables, un adulto, mientras que los menores de edad que lo acompañaban huyeron. El conductor también interpuso una denuncia penal contra la persona capturada.

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Desde Metro Cali rechazaron la agresión y señalaron que el operador actuó para evitar que las personas que estaban sobre el vehículo sufrieran un accidente. La entidad insistió en que los conductores deben poder realizar su trabajo sin exponerse a situaciones de violencia.