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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Dos policías heridos tras ataque con drones a subestación de Curumaní, Cesar; van dos en tres meses

Dos policías heridos tras ataque con drones a subestación de Curumaní, Cesar; van dos en tres meses

Las autoridades convocaron para este viernes un consejo de seguridad extraordinario en esa población y se encendieron las alarmas, ya que es el segundo ataque a este lugar en tres meses.

subestación de Curumaní, Cesar.png
Así habría quedado la subestación policial de Curumaní, Cesar
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Atemorizados se encuentran los habitantes del municipio de Curumaní, Cesar, luego de un ataque con drones cargados con explosivos que impactaron este jueves la subestación de Policía del corregimiento de San Roque.

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Un hecho que fue rechazado de inmediato por la gobernadora del departamento, Elvia Milena Sanjuan.

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El atentado tomó por sorpresa a los uniformados y a varios de los ciudadanos que residen en inmediaciones a este cuartel, el cual queda en el centro del municipio.

De acuerdo con el más reciente reporte del secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, dos uniformados resultaron heridos y fueron cinco las granadas detonadas contra la estructura dejando serios daños materiales.

Esquivel declaró que de inmediato se puso en marcha, en Valledupar, un puesto de mando unificado con comunicación directa con los ministerios de Interior y Defensa.

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Además, este viernes viajará hacia esa población para llevar a cabo un consejo de seguridad extraordinario con el fin de tomar medidas urgentes por los hechos.

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“Se da una incursión terrorista que deja cinco granadas explotadas en la estación de policía. De inmediato, dimos a conocer a la Décima Brigada del Ejército Nacional, al mismo Gobierno Nacional, en diálogo directo con el Ministerio del Interior, por supuesto, el Ministerio de la Defensa; y esperamos junto al señor alcalde establecer un consejo de seguridad para tomar medidas administrativas, en lo que tiene que ver con la fuerza pública para proteger a toda la comunidad del municipio de Curumaní”, declaró Esquivel.

Al parecer, los policías que resultaron heridos durante el ataque fueron el subintendente Diomar Rodriguez y el comandante de la estación, Mariano Bohorquez, aunque indicó el mismo secretario de Gobierno que están actualmente fuera de peligro al ser solo lesiones leves por esquilar de las detonaciones.

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Lo preocupante es que este es el segundo ataque con drones que sufre la subestación del corregimiento de San Roque. El anterior tuvo lugar el pasado 7 de agosto, a eso de las 11:00 de la noche.

En aquel entonces, drones enviados por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) asesinaron al subintendente Argemiro Rodelo Canchila.

En ese suceso, familiares de la víctima criticaron que no haya tecnología para derribar estos artefactos, que volaron a escasos 200 metros del uniformado antes de la detonación.

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Asimismo, las autoridades aceptaron no tener las herramientas para contrarrestar estos ataques y mucho menos si está en peligro la comunidad, por la ubicación en la que está la subestación.

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