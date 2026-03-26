Defensa de Nicolás Petro pide que celulares de Day Vásquez y Laura Ojeda no sean llevado a juicio

Una mañana de intervención ininterrumpida ha tenido el abogado Alejandro Carranza, donde durante 3 horas y media ha estado alegando sobre las pruebas que, en su criterio, deben ser excluidas del juicio que está próximo a iniciar contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Entre estas, se destaca la solicitud de que sean excluidas del juicio todas las pruebas recolectadas durante la captura del hijo del presidente, ocurrida en julio de 2023 en Barranquilla, por considerar que este procedimiento fue ilegítimo ante la vulneración de derechos humanos que fue cometida contra Laura Ojeda, quien tenía ocho meses de embarazo al momento del procedimiento.

El abogado alega que el procedimiento violentó los derechos de Ojeda, siendo que ella fue grabada desnuda en su cama y no fue respetada para que pudiera vestirse.

“La filmaron y la humillaron”, dijo Carranza.



Pidió al juez Hugo Carbonó que aplicara el enfoque de protección reforzada a mujer embarazada y que no “se premiara” a la Fiscalía al darle validez a lo obtenido durante un procedimiento en el que se habría aplicado constreñimiento.

“Como se le pedí en la exclusión, que aplique el enfoque de protección reforzada a la mujer embarazada. Le pido su señoría, el debido proceso y la garantía constitucional. No se puede premiar ni privilegiar a la Fiscalía con esto, no se puede permitir en Colombia el abuso de los derechos humanos para obtener pruebas”, señaló el abogado.

En aquel momento fueron incautados $25 millones en efectivo, un computador y el celular de Laura Ojeda, el cual, en consecuencia, piden que también sea excluido del juicio como prueba.

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Además, el abogado Alejandro Carranza denunció que se perdió la cadena de custodia en el manejo del celular de Daysuris Vásquez, siendo que esta tenía dos celulares al momento de la incautación, pero ella pidió permiso para realizar un traspaso de información antes de entregarlo, lo que habría implicado manipulación en el manejo de la prueba por parte de la testigo, pues ella al final solo entregó un celular de los dos que tenía. Por lo que insiste en que esta prueba sea excluida en el proceso.

“Le dice al Fiscal Barahona que va trasladar información de un celular a otro, y que ya le había entregado a la revista Semana. Pregunta esta defensa, ¿dónde quedó la constancia de que el celular no había sido manipulado entre el traslado de la información del celular inicial y la entrega del otro aparato a la Fiscalía?”, manifestó Alejandro Carranza.