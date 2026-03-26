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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Defensa de Nicolás Petro pide que celulares de Day Vásquez y Laura Ojeda no sean llevado a juicio

Defensa de Nicolás Petro pide que celulares de Day Vásquez y Laura Ojeda no sean llevado a juicio

El abogado apela que se habría violado la cadena de custodia en uno de los casos y que, en el otro, se violaron derechos humanos.

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