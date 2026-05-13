Petro señala a la Fiscalía de provocarle aborto a su nuera Laura Ojeda: “La Fiscal nos odia”

El presidente Gustavo Petro reveló las causas por las que su nuera, Laura Ojeda, no pudo asistir a la audiencia de imputación de cargos por presunta violación de datos personales contra Day Vásquez.

El aplazamiento despertó varios cuestionamientos, a lo que el presidente respondió vía X que esto obedece a un aborto, del que, por cierto, culpa a la Fiscalía y a la prensa.

Para el pasado 12 de mayo estaba prevista la audiencia de imputación de cargos contra Laura Ojeda, sin embargo, la diligencia quedó postergada hasta nueva orden por una incapacidad médica por siete días, presentada por la pareja de Nicolás Petro.

Durante la audiencia no se dieron detalles de la razón de esta incapacidad, sin embargo, ante las críticas del por qué este segundo aplazamiento, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X y aseguró que Ojeda acaba de sufrir un aborto. Textualmente, Petro dijo lo siguiente:



"Acabo de perder a un nieto por la barbarie de una Fiscalía política y la codicia de los dueños de la prensa tradicional enormemente codiciosos. A Laura Ojeda la quiere meter presa una fiscal que nos odia y procura hacer el mayor daño, heredera del fiscal Burgos. La fiscal general la protege a pesar que sabe que no hace justicia independiente".

Insistió en que "la presión ejercida por la Fiscalía política y la prensa oligarquica le ha provocado el aborto".

Le sugiero al dueño de la revista Semana dejar de usar la barbarie en su propiedad periodística



Acabo de perder a un nieto por la barbarie de una fiscalía política y la codicia de los dueños de la prensa tradicional enormemente codiciosos.



A quien atacan, Laura Ojeda, la quiere… https://t.co/JQzLgEfSbr — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 13, 2026

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Respuesta de Day Vásquez

Minutos después, no tardó en responder Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, asegurando que "los procesos deben ser respetados", aunque, "por supuesto que se lamenta lo de la pérdida". Sin embargo, sostuvo que ella también padeció esas pérdidas, que fueron "varias", "dos de ellas provocadas precisamente por su hijo Nicolás".

Presidente, los procesos deben ser respetados.



Por supuesto que se lamenta lo de la pérdida…



Justamente porque yo también las padecí, varias, dos de ellas provocadas precisamente por su hijo Nicolás…



Pregúntele usted a él los motivos… — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) May 13, 2026

Y es que este nuevo proceso que se abrirá contra Laura Ojeda tiene que ver con Day Vásquez, pues justamente Ojeda será imputada por la Fiscalía, que, a su vez, solicitará medida de aseguramiento en su contra por el presunto delito de violación de datos personales que habría cometido en contra de Daysuris Vásquez, teniendo en cuenta las evidencias halladas en el celular de Ojeda, que apuntan a que ella habría clonado el teléfono de Vásquez.

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Vale recordar que, a su vez, Day Vásquez está acusada por presunta violación de datos personales contra Laura Ojeda, pues esta última la denunció por supuestamente haber hackeado sus cuentas electrónicas y mensajes del celular. Esto, a partir del supuesto pago a un tercero para que se encargara de interceptar las comunicaciones de Ojeda y de su amiga Génesis Leal.

