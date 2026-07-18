EN VIVO | Francia vs. Inglaterra HOY: siga online y gratis el tercer lugar del Mundial 2026

Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado en Miami para definir quién se queda con el tercer lugar del Mundial 2026. Aunque no es la final que ambos buscaban, el partido promete ser un gran espectáculo entre dos de las mejores selecciones de Europa que se quedaron con las ganas tras perder en las semifinales.

El equipo francés viene de caer 2-0 ante España. Este partido tiene un toque especial y de despedida, ya que será el último del técnico Didier Deschamps al frente de Les Bleus. Los franceses apostarán a la velocidad de sus extremos y, sobre todo, a lo que pueda hacer Kylian Mbappé, quien quiere marcar para asegurarse el premio como máximo goleador del torneo.

Por el otro lado, Inglaterra llega golpeada tras perder 2-1 contra Argentina en un partido muy cerrado. Los dirigidos por Thomas Tuchel quieren sacudirse la derrota y subirse al podio, algo que el país no logra desde hace 60 años. La clave de los ingleses estará en el manejo del balón que aporten Declan Rice y Jude Bellingham en la mitad de la cancha para asistir a sus delanteros.

El partido se jugará a las 4:00 de la tarde (hora de Colombia) y el árbitro encargado de impartir justicia será el venezolano Jesús Valenzuela.



¿A qué hora juega HOY Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El partido entre Francia e Inglaterra, correspondiente al tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se disputará este sábado 18 de julio en Miami, desde las 4:00 de la tarde en Colombia.

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio llevará todas las emociones del compromiso EN VIVO, gratis y online a través de su canal de YouTube. La transmisión contará con la narración de Santiago "Santi" Saray, acompañado por el equipo de analistas y comentaristas de Blog Deportivo, que seguirá cada detalle del encuentro, las principales jugadas, los goles y las reacciones de los protagonistas.

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Posibles alineaciones

Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

Inglaterra: Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi, Kieran Trippier, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer y Harry Kane.