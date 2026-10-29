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Asesinan a odontólogo secuestrado en Tibú, Norte de Santander

El cuerpo presentaba siete impactos de arma de fuego en la región abdominal, según el reporte de las autoridades.

Odontólogo asesinado en Tibú.
Odontólogo asesinado en Tibú.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

Las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre que habría sido trasladado desde la vereda Mate Coco, en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, Norte de Santander.

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De acuerdo con la información preliminar, la víctima sería Héctor Julio Mendoza Rodríguez, quien fue reconocido por un familiar. El cuerpo presentaba siete impactos de arma de fuego en la región abdominal, según el reporte de las autoridades.

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La inspección técnica al cadáver fue realizada por funcionarios de la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de Tibú, quienes adelantaron los procedimientos correspondientes para documentar el caso y avanzar en las investigaciones.

Según la información conocida, el hombre habría sido reportado como desaparecido desde el pasado 13 de octubre de 2026, cuando presuntamente se lo llevaron del lugar donde trabajaba. Las autoridades deberán establecer las circunstancias de su desaparición y posterior muerte.

En esta zona del municipio de Tibú, de acuerdo con las autoridades, tienen presencia estructuras armadas ilegales como el Frente Luis Enrique León Guerra, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio, asociado a las disidencias de las Farc y al grupo Gentil Duarte.

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