Cúcuta prohíbe caravanas de motos y amplía restricciones nocturnas por Halloween

Con el propósito de prevenir alteraciones del orden público y garantizar la seguridad durante la celebración de Halloween, la Alcaldía de Cúcuta anunció nuevas restricciones para los motociclistas que estarán vigentes durante los próximos días.

Por eso el alcalde Jorge Acevedo, expidió el decreto 0394 del 29 de octubre de 2026, donde establece la prohibición total de caravanas de motocicletas y la ampliación de los horarios de restricción nocturna para estos vehículos.

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Una de las principales medidas es la prohibición total de caravanas de motocicletas en toda la ciudad.

Además, se modificaron temporalmente los horarios de restricción nocturna para la circulación de estos vehículos, ampliando la prohibición habitual que opera entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.



De acuerdo con el Decreto 0394, los nuevos horarios para la restricción de motos serán los siguientes:



Viernes 30 de octubre: desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del sábado.



Sábado 31 de octubre: desde las 11:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del domingo.



Domingo 1 de noviembre: desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del lunes.

El decreto también establece prohibiciones específicas relacionadas con el comportamiento de los motociclistas durante estas fechas.

No estará permitido utilizar máscaras, capuchas o disfraces que oculten el rostro o dificulten el uso adecuado del casco. Tampoco se podrá circular con placas ocultas, alteradas o con elementos alusivos a Halloween que impidan su identificación.

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🚨 ¡Atención, cucuteños!



Con el propósito de proteger la vida, garantizar la seguridad ciudadana y mantener el orden público durante Halloween, la Alcaldía de Cúcuta implementa medidas especiales de seguridad y movilidad desde hoy 29 de octubre hasta el 2 de noviembre. pic.twitter.com/0saMmTNJWp — Alcaldía de Cúcuta (@AlcaldiaCucuta) October 30, 2026

Adicionalmente, las autoridades ejercerán controles frente a la manipulación de los sistemas de escape de las motocicletas, conocidos como resonadores, para generar ruidos similares a detonaciones. También estará prohibido portar o lanzar pólvora, elementos pirotécnicos, espumas o harinas.

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La Alcaldía de Cúcuta advirtió que estas disposiciones buscan prevenir comportamientos que afecten la convivencia, la movilidad y la seguridad ciudadana durante la celebración de Halloween.

Desplegamos controles en varios sectores de la ciudad para prevenir el delito y hacer cumplir el decreto de la Alcaldía sobre la restricción de motocicletas.



Respetemos las normas y trabajemos juntos por la tranquilidad de todos. 🚔🚨 pic.twitter.com/9363Nn4j36 — Policía Metropolitana de Cúcuta (@PoliciaCucuta) October 30, 2026

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para respetar los horarios establecidos y cumplir las restricciones contempladas en el decreto, mientras se desarrollan los operativos de control en diferentes sectores de Cúcuta.

