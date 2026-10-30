En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ley de rescate fiscal
Choque de trenes España
Museo Nacional
Flávio Bolsonaro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cúcuta prohíbe caravanas de motos y amplía restricciones nocturnas por Halloween

Cúcuta prohíbe caravanas de motos y amplía restricciones nocturnas por Halloween

La Alcaldía de Cúcuta anunció nuevas medidas de seguridad y movilidad para el puente festivo de Halloween.

Seguridad en Cúcuta.
Seguridad en Cúcuta.
Foto: suministrada por Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

Con el propósito de prevenir alteraciones del orden público y garantizar la seguridad durante la celebración de Halloween, la Alcaldía de Cúcuta anunció nuevas restricciones para los motociclistas que estarán vigentes durante los próximos días.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Por eso el alcalde Jorge Acevedo, expidió el decreto 0394 del 29 de octubre de 2026, donde establece la prohibición total de caravanas de motocicletas y la ampliación de los horarios de restricción nocturna para estos vehículos.

Últimas noticias

FOTO CONTROL POLICIA BUCARAMANGA.jpg
Santanderes

Toque de queda para menores y restricción a motocicletas en Bucaramanga durante Halloween

El aedes aegypti es transmisor del dengue.
Santanderes

Santander registra 6.743 casos de dengue en 2026: hay 11 municipios en brote

Publicidad

Una de las principales medidas es la prohibición total de caravanas de motocicletas en toda la ciudad.

Además, se modificaron temporalmente los horarios de restricción nocturna para la circulación de estos vehículos, ampliando la prohibición habitual que opera entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

De acuerdo con el Decreto 0394, los nuevos horarios para la restricción de motos serán los siguientes:

  • Viernes 30 de octubre: desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del sábado.
  • Sábado 31 de octubre: desde las 11:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del domingo.
  • Domingo 1 de noviembre: desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del lunes.

El decreto también establece prohibiciones específicas relacionadas con el comportamiento de los motociclistas durante estas fechas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

No estará permitido utilizar máscaras, capuchas o disfraces que oculten el rostro o dificulten el uso adecuado del casco. Tampoco se podrá circular con placas ocultas, alteradas o con elementos alusivos a Halloween que impidan su identificación.

Publicidad

Adicionalmente, las autoridades ejercerán controles frente a la manipulación de los sistemas de escape de las motocicletas, conocidos como resonadores, para generar ruidos similares a detonaciones. También estará prohibido portar o lanzar pólvora, elementos pirotécnicos, espumas o harinas.

Publicidad

La Alcaldía de Cúcuta advirtió que estas disposiciones buscan prevenir comportamientos que afecten la convivencia, la movilidad y la seguridad ciudadana durante la celebración de Halloween.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para respetar los horarios establecidos y cumplir las restricciones contempladas en el decreto, mientras se desarrollan los operativos de control en diferentes sectores de Cúcuta.

Relacionados

Cúcuta

Inseguridad

Halloween

Policía Nacional

Menores de edad

Motociclistas

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad