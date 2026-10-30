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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Toque de queda para menores y restricción a motocicletas en Bucaramanga durante Halloween

Toque de queda para menores y restricción a motocicletas en Bucaramanga durante Halloween

Unos 800 policías reforzarán la seguridad en Bucaramanga durante el puente festivo. La Alcaldía también anunció restricciones al parrillero en motocicletas por Halloween.

FOTO CONTROL POLICIA BUCARAMANGA.jpg
FOTO: Seguridad Bucaramanga- suministrada por Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

La Alcaldía de Bucaramanga anunció un fuerte dispositivo especial de seguridad para el puente festivo de Halloween, que incluye restricciones a la movilidad, medidas de protección para niños, niñas y adolescentes y el despliegue de aproximadamente 800 uniformados en diferentes sectores de la ciudad.

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Las medidas comenzarán este viernes 30 de octubre y se extenderán hasta el lunes 2 de noviembre, con controles en parques, centros comerciales, barrios, zonas de entretenimiento nocturno y lugares de alta concentración de personas.

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Una de las principales restricciones será la prohibición de circulación de motocicletas con parrillero entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, durante los días 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre.

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Además, se estableció toque de queda para menores de edad entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, durante el viernes, sábado y domingo, con el propósito de prevenir situaciones de riesgo durante las actividades de Halloween.

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El alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla Pérez, confirmó que el dispositivo contará con aproximadamente 800 uniformados, entre ellos 80 efectivos motorizados y unidades de apoyo del ESMAD.

“Somos respetuosos de las libertades en estas fechas, pero no vamos a permitir el desorden, el ruido, los desmanes, el vandalismo contra los bienes públicos y privados ni las prácticas ilegales que pongan en riesgo a nuestros ciudadanos”, señaló Portilla.

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El alcalde también pidió a los padres, madres y cuidadores acompañar a los menores durante las actividades de celebración, estar atentos a sus desplazamientos y denunciar cualquier situación que pueda poner en riesgo su integridad.

La estrategia contempla puestos de control, patrullajes y vigilancia en sectores de alta afluencia de público como Cuadra Play, así como acompañamiento a las actividades programadas en colegios, centros comerciales, parques y diferentes barrios de la capital santandereana.

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El mandatario advirtió que no se permitirán desmanes, actos de vandalismo, alteraciones de la convivencia ni caravanas masivas de motocicletas que incumplan las normas de tránsito o pongan en riesgo a los ciudadanos.

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Las autoridades mantendrán los operativos de vigilancia y los planes Avispa en diferentes sectores de Bucaramanga, en coordinación con los organismos de seguridad del área metropolitana.

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