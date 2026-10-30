Toque de queda para menores y restricción a motocicletas en Bucaramanga durante Halloween

La Alcaldía de Bucaramanga anunció un fuerte dispositivo especial de seguridad para el puente festivo de Halloween, que incluye restricciones a la movilidad, medidas de protección para niños, niñas y adolescentes y el despliegue de aproximadamente 800 uniformados en diferentes sectores de la ciudad.

Las medidas comenzarán este viernes 30 de octubre y se extenderán hasta el lunes 2 de noviembre, con controles en parques, centros comerciales, barrios, zonas de entretenimiento nocturno y lugares de alta concentración de personas.

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Una de las principales restricciones será la prohibición de circulación de motocicletas con parrillero entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, durante los días 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre.

Este es el paquete de medidas de seguridad para el puente festivo en Bucaramanga: restricción de parrillero en motos de 9 p. m. a 5 a. m., toque de queda para menores y 800 uniformados desplegados en la ciudad.



No permitiremos desmanes, vandalismo ni desorden. pic.twitter.com/SkKUe6JGkH — Cristian Portilla (@Cportilla40) October 29, 2026

Además, se estableció toque de queda para menores de edad entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, durante el viernes, sábado y domingo, con el propósito de prevenir situaciones de riesgo durante las actividades de Halloween.

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El alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla Pérez, confirmó que el dispositivo contará con aproximadamente 800 uniformados, entre ellos 80 efectivos motorizados y unidades de apoyo del ESMAD.

“Somos respetuosos de las libertades en estas fechas, pero no vamos a permitir el desorden, el ruido, los desmanes, el vandalismo contra los bienes públicos y privados ni las prácticas ilegales que pongan en riesgo a nuestros ciudadanos”, señaló Portilla.

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El alcalde también pidió a los padres, madres y cuidadores acompañar a los menores durante las actividades de celebración, estar atentos a sus desplazamientos y denunciar cualquier situación que pueda poner en riesgo su integridad.

La estrategia contempla puestos de control, patrullajes y vigilancia en sectores de alta afluencia de público como Cuadra Play, así como acompañamiento a las actividades programadas en colegios, centros comerciales, parques y diferentes barrios de la capital santandereana.

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Halloween en Bucaramanga: 800 policías y 15 puestos de control para reforzar seguridad #VocesySonidos https://t.co/L2T3BuS53U — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 29, 2026

El mandatario advirtió que no se permitirán desmanes, actos de vandalismo, alteraciones de la convivencia ni caravanas masivas de motocicletas que incumplan las normas de tránsito o pongan en riesgo a los ciudadanos.

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Las autoridades mantendrán los operativos de vigilancia y los planes Avispa en diferentes sectores de Bucaramanga, en coordinación con los organismos de seguridad del área metropolitana.