Carrotanque quedó atrapado en paso ferroviario y escapó segundos antes de ser arrollado por un tren

Quedarse detenido sobre las vías de un tren representa un peligro incluso cuando no se observa ninguna locomotora acercándose. Los trenes necesitan una distancia considerable para detenerse y, debido a su tamaño y velocidad, no pueden esquivar un vehículo que se encuentre en su recorrido. Por eso, atravesar un paso ferroviario sin tener espacio suficiente al otro lado puede convertirse en una situación de alto riesgo.

Un hecho ocurrido en Polonia evidenció este peligro, luego de que un carrotanque quedara atrapado en medio de un paso a nivel y tuviera que escapar en cuestión de segundos ante la llegada de un tren.

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Así ocurrió el momento de angustia en las vías

El vehículo de carga quedó atrapado en el paso ferroviario debido a la congestión del tráfico y no alcanzó a cruzar completamente las vías cuando las barreras comenzaron a cerrarse.

Al percatarse de que el carrotanque seguía bloqueando el paso, el conductor de otro vehículo que circulaba en sentido contrario se bajó rápidamente para ayudarlo. El hombre levantó la barrera y permitió que el carro tanque continuara su recorrido.



En medio de la emergencia, el conductor del vehículo también rompió la barrera para poder salir del paso ferroviario. Finalmente, logró atravesar las vías apenas unos segundos antes de que el tren que se aproximaba llegara al lugar.

El video fue difundido en redes sociales y varios usuarios comentaron que se puso en un peligro innecesario, pues debió esperar del otro lado al ver que no lograba cruzar por completo.

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