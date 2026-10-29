Avioneta cayó sobre una guardería con niños adentro: todo quedó en video

Terror y preocupación vivieron decenas de padres de familia de una guardería en Campo Verde, Brasil, cuando una avioneta impactó en el establecimiento en la tarde del pasado viernes, 23 de octubre, cuando al menos 180 niños y niñas se encontraban presentes.

La avioneta se encontraba realizando labores agrícolas en el momento del accidente y, según el reporte de las autoridades, el accidente de produjo por un fallo sobre las 2:30 de la tarde que llevó a que se perdiera el control de la aeronave que terminó sobre esta guardaría.

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Asimismo, el accidente también afectó una Unidad Básica de Salud cerca al punto y varios daños materiales en la zona, pues, afortunadamente, confirmaron autoridades, ni los niños ni trabajadores ni personal de salud terminaron heridos por esta situación y el único afectado fue el piloto, quien fue trasladado a un centro de salud.

🇧🇷 A small agricultural plane crashed into a daycare with around 180 children inside in Campo Verde, Brazil, on October 23.

But thank God nobody was hurt except the plane passengers pic.twitter.com/zkqaEngRdl — DJ CandyMan (@DrCandymn) October 27, 2026

La rápida reacción tanto de la guardería como de las autoridades permitió atender rápido la emergencia y que ningún niño resultara herido, de algo que quedó, afortunadamente, en un susto para las personas. el lugar atiende a 180 menores de entre uno y cinco años, además de contar con cerca de 40 trabajadores entre docentes y personal de apoyo.



De igual forma, el piloto presentó lesiones en la cabeza y el tórax las cuales fueron atendidas en el Hospital Municipal Corazón de Jesús y en el hospital Rondópolis. En pocos días recibió el alta médica y se encuentra en recuperación en su casa.

La gran afectación fue en la infraestructura de la guardería, pues obligaron a suspender temporalmente las actividades en la Creche Cora Coralina mientras adelantan labores de reparación en la infraestructura y se espera que a inicios de noviembre vuelva a entrar en operaciones; por otro lado, la Secretaría de Educación también realizó una jornada de acompañamiento psicológico para los trabajadores que estuvieron presentes durante el accidente.