Semana de receso: el tiempo ideal para descubrir lo mejor de Brasil

La semana de receso de octubre se presenta como una oportunidad para viajar en familia. Por eso, uno de los destinos internacionales de la región que llama la atención es Brasil. Allí, hay experiencias que van desde grandes ciudades y gastronomía hasta playas y destinos de naturaleza.

El país ofrece alternativas para diferentes tipos de viajeros y, además, cuenta con una oferta hotelera destacada: la Guía Michelin 2026 incluyó 22 hoteles brasileños, la mayor selección nacional de Sudamérica. Entre ellos hay establecimientos urbanos, propiedades costeras y alojamientos vinculados con entornos naturales.



¿Cuándo viajan más los colombianos a Brasil?

Los datos de estacionalidad de Embratur muestran que octubre es uno de los meses con mayor movimiento de viajeros colombianos hacia Brasil. En 2025 se registraron 20.566 visitantes procedentes de Colombia durante ese mes, el segundo resultado más alto del año, apenas por debajo de agosto, cuando llegaron 20.638. Noviembre sumó 19.642 viajeros y diciembre 19.332, consolidando el último trimestre como uno de los periodos de mayor flujo del mercado colombiano hacia el país.

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Para quienes buscan naturaleza, el Pantanal es una de las alternativas para visitar durante esta época. Ubicado principalmente en Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, este humedal tropical reúne ríos, llanuras y bosques adaptados a los ciclos de inundación y sequía y su Área de Conservación es reconocida por la Unesco como Patrimonio Mundial Natural. Entre julio y noviembre, el descenso del nivel de las aguas puede favorecer en algunas zonas el avistamiento de jaguares. Los visitantes también pueden realizar safaris, recorridos en barco, caminatas, cabalgatas y observación de aves, además de acercarse a la gastronomía, las haciendas y las tradiciones locales.

La oferta brasileña también permite elegir entre distintos estilos de viaje. Río de Janeiro combina playas, cultura y vida urbana; São Paulo destaca por su gastronomía y agenda cultural; Salvador reúne historia, música, tradiciones y litoral, mientras Foz do Iguaçu tiene como uno de sus principales atractivos las cataratas. Búzios, Paraty y el litoral norte de São Paulo pueden complementar estos recorridos con playa, patrimonio y gastronomía. Para quienes buscan destinos menos tradicionales, Manaus funciona como puerta de entrada a la Amazonía, mientras Brasilia y Fortaleza ofrecen propuestas relacionadas con arquitectura, cultura, playas y gastronomía.



La conectividad aérea facilita además la llegada de viajeros colombianos a diferentes regiones de Brasil. El 90,9 % de las llegadas de turistas de Colombia se realiza por vía aérea, con conexiones hacia ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Manaus y Belém.

Entre enero y agosto de 2026, Brasil registró 149.652 llegadas de turistas colombianos, un aumento de 27,39 % frente al mismo periodo de 2025. Solo en agosto llegaron 20.838 viajeros, el mejor resultado histórico para ese mes. Con este panorama, octubre aparece como una fecha estratégica para aprovechar la semana de receso y conocer más de este país.