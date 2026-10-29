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Sube a 74 la cifra de muertos por choque de trenes en España: hay varios heridos críticos

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios entregó el primer balance oficial del siniestro, mientras los equipos de emergencia continúan atendiendo a las víctimas.

Fuerte choque de trenes en Toledo, España
Fuerte choque de trenes en Toledo, España
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

Los fallecidos como consecuencia del accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda (España), en el que un tren de Renfe chocó contra la parte trasera de un Iryo que estaba detenido, ascienden a 74 según datos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

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El organismo agregó que este balance de fallecidos es provisional y destacó que hay un número "muy elevado de heridos aún pendiente de confirmar".

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Se trata de la primera comunicación oficial de la CIAF del número de fallecidos sobre este accidente, ya que hasta ahora los datos sobre víctimas habían sido ofrecidos por los servicios de emergencia en el lugar del accidente.

Choque de trenes en España dejó más de 60 muertos
Autoridades en España investigan las causas de la tragedia que enluta a miles de familias.
Foto: AFP

Según explicó la comisión, un equipo investigador del organismo se encuentra en el lugar del accidente desde la mañana del miércoles, cuando ocurrió la colisión.

En este siniestro, el segundo de este tipo ocurrido este año en España, al menos un argentino falleció mientras que un compatriota permanece desaparecido.

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El accidente ocurrió a las 08:54 hora local (09:54 GMT) del miércoles, cuando un AVE de Renfe con 397 personas a bordo que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla (sur) embistió por detrás a un tren detenido de Iryo, que llevaba 147 pasajeros incluido un bebé, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

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Mientras, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, acudieron hoy a visitar a los heridos ingresados en el Hospital Universitario de Toledo (ciudad al sur de Madrid), cercano al lugar del accidente, donde hay más de más de veinte hospitalizados, quince de ellos en estado crítico.

El jefe del Estado pidió a la sociedad "seguir avanzando aún con ese dolor, sin olvidar nunca la herida que nos dejan tantas personas que han perdido la vida, que nos faltan, que les faltan a sus familias" e instó en seguir "unidos y con dignidad".

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