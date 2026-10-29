"Fantasía política e intenciones poco claras": análisis intervenciones internacionales de Bukele

La abogada salvadoreña Lucrecia Landaverde, con casi 20 años de ejercicio profesional y directora de un despacho especializado en derecho penal, en diálogo con Mañanas Blu, ha puesto en duda la eficacia y las verdaderas intenciones tras la decisión del presidente Nayib Bukele de enviar un contingente de 2,000 militares a Haití.

Según la jurista, estas intervenciones obedecen a una estrategia mediática para sostener su proyección global más que a una solución real para los problemas de violencia en el país caribeño. Para Landaverde, el mandatario se caracteriza por ser un "fenómeno que siempre está ofreciendo ayuda a todos los países del mundo como un superhéroe", recordando que recientemente ofreció también solventar los problemas internos de Francia.

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Landaverde advierte que la sociedad salvadoreña se encuentra dividida respecto a estas medidas: "obviamente hay una población polarizada debido a toda esta propaganda política que el presidente Bukele ha hecho desde siempre y por siempre para mantener unos índices de popularidad que sean visibles a nivel internacional". En ese contexto, la especialista enfatiza que quienes realizan "análisis un poco más despegados de la fascinación y de toda la fantasía política que aquí se promueve" observan este tipo de acciones con profunda preocupación.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador Foto: AFP

Interrogantes sobre el supuesto secuestro de tropas y la falta de transparencia

El anuncio del envío masivo de tropas salvadoreñas se dio tras el reporte sobre el supuesto secuestro de cuatro efectivos militares en territorio haitiano. Al respecto, la abogada cuestiona la veracidad y el manejo de esta versión oficial, considerando sospechoso que miembros de fuerzas armadas entrenadas terminen capturados en medio de sus labores operativas.



"¿Estos secuestrados verdaderamente fueron secuestrados por los haitianos o había alguna necesidad de llamar internacionalmente la atención y seguir manteniendo la imagen de superhéroe a nivel internacional? Son preguntas", aseveró la penalista.

Asimismo, Landaverde vinculó este episodio con la opacidad que rodea varios eventos críticos dentro de El Salvador, mencionando la caída de un helicóptero en la que murieron el director y el subdirector de la Policía Nacional Civil junto a un procesado de alto perfil del caso denominado Cosabi. "Cuando vemos que en nuestro país pasan cosas muy oscuras, sin una explicación, también nos cuestionamos», afirmó Landaverde, concluyendo que desplegar un contingente de 2,000 efectivos es una medida desproporcionada y muy llamativa que obliga a pensar críticamente, pues «detrás de todo esto hay unas intenciones que están muy poco claras".

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Escuche aquí la entrevista: