Bukele envía más de 2.000 militares a Haití en busca de salvadoreños emboscados

El Salvador desplegó un contingente de más de 2.000 militares en Haití para la operación de rescate de cuatro soldados salvadoreños desaparecidos hace diez días tras una emboscada de bandas armadas, informó este miércoles el gobierno.

Los soldados, miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), misión apoyada por la ONU, desaparecieron el 18 de octubre cuando pandillas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base desde un mercado en las afueras de Puerto Príncipe.

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"El Salvador continuará con el despliegue operativo de más de dos mil soldados para rescatar a los cuatro aerotécnicos salvadoreños, en una operación a gran escala respaldada por diversos países y organismos internacionales", precisó un comunicado de la cancillería.

El Gobierno reveló la cifra de soldados desplegados, tras informar que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conversó este miércoles por teléfono con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, sobre la operación de rescate.



En la comunicación, Bukele resaltó la "contundencia del operativo" y reafirmó "la disposición de El Salvador de continuar apoyando las labores de seguridad en contra de las pandillas" en Haití, subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hace una semana, en un mensaje en X escrito en criollo haitiano, Bukele amenazó a las pandillas haitianas con acabarlas, como dice haber hecho con las de El Salvador, si no liberan a los salvadoreños.

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Al tiempo que lanzaba el ultimátum, el mandatario empezó a enviar tropas para apoyar la operación de búsqueda en la zona de Plaine du Cul-de-Sac, cerca de Puerto Príncipe.

El pasado domingo, la GSF informó que recibió restos humanos hallados por personal de una ONG, pero dijo no estar en condiciones de confirmar "si corresponden al personal desaparecido".

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El hallazgo de esos restos había sido revelado un día antes por The New York Times, tras lo que Bukele negó que se tratara de los salvadoreños. "No son nuestros hombres", aseguró en X.

Haití, el país más empobrecido de América, atraviesa desde hace años una profunda crisis, que empeoró en los últimos tiempos con el aumento de asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamiento de menores por parte de bandas armadas.

La GSF avanza lentamente en su apoyo a la policía haitiana, desbordada por la violencia. La misión prevé alcanzar los 5.500 efectivos, pero hasta ahora contaba con apenas 2.000 integrantes de seis países.

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La creación de esa fuerza multinacional fue autorizada hace un año el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para combatir a las bandas armadas y ayudar a la estabilización de Haití.