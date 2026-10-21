Aplazaron audiencia de Miguel Quintero: decisión de medida de aseguramiento será el 30 de octubre

La audiencia en la que se definirá si Miguel Quintero continúa bajo detención domiciliaria o debe ser enviado a una cárcel fue reprogramada para el próximo viernes 30 de octubre, a las 11:00 de la mañana.

La diligencia estaba prevista para este 23 de octubre, pero el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín determinó aplazarla debido a inconvenientes con los registros de audio de las audiencias anteriores, material necesario para estudiar los recursos presentados por la Fiscalía General de la Nación y la representación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

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Según se ha podido conocer, los archivos correspondientes a la primera instancia no fueron enviados inicialmente con el expediente y aunque posteriormente llegaron al despacho, estaban incompletos, por lo que fue necesario solicitar nuevamente la información.

El pronunciamiento de segunda instancia será determinante para establecer si se mantiene la medida impuesta a Quintero de casa por cárcel y si, además, se modifica la situación judicial de Sebastián Ortega, también vinculado a la investigación.



Hay que recordar que la investigación está relacionada con presuntas irregularidades en contratos celebrados entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un valor de 17.656 millones de pesos, situación por la que Quintero fue imputado por presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.