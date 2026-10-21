MinTransporte anunció medidas para garantizar $160.000 millones para obras en Oriente antioqueño

Recientemente, el Ministerio de Transporte se comprometió a buscar una salida que permita conservar y ejecutar 160.000 millones de pesos destinados a ocho proyectos de infraestructura vial en el Oriente antioqueño, recursos que quedaron en incertidumbre tras la finalización del contrato de concesión de Devimed.

El anuncio se conoció durante un debate de control político en el que el senador antioqueño Esteban Quintero solicitó explicaciones sobre el futuro de estos dineros, provenientes de los excedentes del recaudo de peajes administrados por la concesión hasta el pasado 31 de julio.

Publicidad

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, manifestó que impartió instrucciones al Instituto Nacional de Vías -Invías- y a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- para avanzar en los trámites necesarios.

"Tengo claridad de que hubo mucha ilusión por parte de esas comunidades, incluso los pusieron a hacer estudios y diseños, gastarse una platica para poder ejecutar los recursos de excedente. O sea, que esto sí o sí hay que cumplirlo y honrarlo. Sí me recomendaría revisar jurídicamente si podríamos ejecutar esto rápido a través del concesionario actual", manifestó la funcionaria.



Sin embargo, el tiempo es un factor determinante, ya que el próximo 31 de octubre sería la fecha límite para definir el mecanismo que permita ejecutar los recursos a través de Devimed y de no concretarse una alternativa, el dinero podría trasladarse al Fondo de Inversión para la Paz.

El paquete de obras contempla intervenciones estratégicas en Rionegro, Marinilla, San Vicente Ferrer, Guarne y El Carmen de Viboral. Entre ellas figuran los intercambios viales de la Clínica Somer y Puerta de Embalses, pasos peatonales, separadores viales y mejoras en sectores de alta circulación de la autopista Medellín - Bogotá y la vía Rionegro - La Ceja.