SAE recuperó 10 inmuebles vinculados a la minería ilegal en Buriticá; hay 20 familias desalojadas

La intervención de 10 inmuebles por parte de la Sociedad de Activos Especiales -SAE- en zona rural de Buriticá se ha convertido en toda una polémica por los posibles efectos en las al menos 20 familias estarían afectadas por los desalojos, frente a los cuales se busca una intervención judicial mediante una acción de tutela.

De acuerdo con la SAE, los predios habrían sido utilizados para facilitar actividades relacionadas con la explotación ilícita de oro, según información suministrada por la Policía Nacional. La entidad señaló que los inmuebles presuntamente servían como apoyo logístico y operativo para estructuras ilegales.

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Durante el operativo, las autoridades en el Occidente antioqueño reportaron el hallazgo de nueve bocaminas activas. Además, las inspecciones señalaron la presunta existencia de túneles ilegales que conectarían con desarrollos mineros formales en operación.

Sin embargo, organizaciones sociales que acompañan a las comunidades cuestionan el alcance de las intervenciones en la vereda Los Asientos. Teresa Mazo, vocera de la Asociación Agrominera y Ambiental de Colombia, aseguró que entre los afectados habría personas con documentos para acreditar la posesión legal de sus predios.



"Sacaron a unos adultos mayores, sacaron unos niños. La SAE tiene prohibido hacer acá operativos y procedimientos porque ya se hizo una sentencia de control de garantías, donde le están diciendo a la SAE que ella no puede entrar hacia estos predios", indicó la mujer.

Las comunidades también denuncian una presunta falta de planes de contingencia, medidas de mitigación y protocolos de atención diferencial para las familias, trabajadores y pequeños empresarios que aseguran no tener vínculos con actividades ilícitas.

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En medio de la controversia, un juzgado de Santa Fe de Antioquia admitió para estudio una acción de tutela que busca proteger derechos fundamentales y garantizar el debido proceso. Allí los afectados solicitan la instalación de una mesa de concertación para revisar los procedimientos y definir medidas de atención social, económica y humanitaria.