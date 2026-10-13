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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Por mutuo acuerdo, Miguel Quintero se queda sin abogado para afrontar juicio en su contra

Por mutuo acuerdo, Miguel Quintero se queda sin abogado para afrontar juicio en su contra

Santiago Trespalacios y Astrid Carvajal, decidieron con el hermano del exalcalde de Medellín no continuar en su defensa.

Audiencia contra Miguel Quintero.
Audiencia contra Miguel Quintero.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Miguel Quintero Calle, hermano de Daniel Quintero Calle se quedó sin abogados defensores, luego de la decisión de un Juez que afronte el juicio en casa por cárcel, en medio del proceso por presuntas irregularidades entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, por irregularidades en seis contratos donde se habrían malversado 2.400 millones de pesos.

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Ahora, el hermano del ex alcalde y ex superintendente de salud Daniel Quintero, Miguel Quintero Calle, ya no contará con los servicios del jurista Santiago TresPalacios y su grupo de abogados, como Astrid Carvajal

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“Tras dialogar con Miguel Quintero, decidimos de mutuo acuerdo que tanto Astrid Carvajal como yo no continuaremos participando en su defensa”, señaló Trespalacios en su cuenta de X.

A Miguel, a su esposa y a su hija, nuestro sincero agradecimiento por la confianza y los mejores deseos en la defensa de su inocencia”, agregó.

El primero en reaccionar fue Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín que dijo: “¡SE QUEDÓ SOLO EL RATÓN MIGUELITO!” Seguramente (sus abogados) no le creyeron el papel de víctima a Miguel Quintero, ni su estrategia mediática de atacar diciendo que es un perseguido político sabiendo que está ad portas de la cárcel”, escribió.

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“Se bajaron de mutuo acuerdo y el hermanito del jefe de la banda se quedó solo. Casa por cárcel en la finca de las coimas del 15% del AMVA ya no le alcanza”, prosiguió.

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