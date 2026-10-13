En Medellín han retirado más de 1.000 metros cúbicos de lodo tras las lluvias: "Lo perdimos todo"

Según el último reporte de la Alcaldía de Medellin, las labores de recuperación se concentran en los barrios La Iguaná, El Pesebre, Blanquizal, El Morro, Olaya Herrera y San Cristóbal, donde continúan la limpieza de vías, la evaluación de daños y la recuperación de servicios públicos, teniendo en cuenta que ya son 1.065 personas damnificadas.

Más de 1.000 metros cúbicos de lodo, sedimentos y residuos voluminosos han sido retirados de Medellín tras las fuertes lluvias del viernes 9 de octubre. Las labores de recuperación continúan en seis zonas de la ciudad, donde más de 400 funcionarios trabajan en la limpieza de espacios públicos, la evaluación de riesgos y la atención de las afectaciones.

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Según el balance de la administración municipal, hasta el momento se han retirado cerca de 60 volquetas de material y se han lavado 5.300 metros cuadrados de vías y espacios públicos en el sector de La Iguaná.

La intervención también comprende El Pesebre, Blanquizal, El Morro y Olaya Herrera. En estos sectores, las autoridades han entregado 2.900 ayudas humanitarias y mantienen la atención a las familias afectadas, además de desarrollar acciones de salud y acompañamiento social. Esto dijeron algunos de los afectados.



"Perdimos todo, nevera, estufa, lavadora, enseres, todo. Lo que fue camas de cocina, todo. Y ya cuando vine, están todas mis cosas afuera", aseguró una de las afectadas. "La lavadora es la que no me funciona, los muebles, todo, cosas perdidas, pero yo le doy gracias a dios que lo material se consigue y quedamos vivos2, indicó otra.

Por su parte, la presidenta de la junta de acción comunal de La Iguaná, Michell López, aseguró que persiste la incertidumbre sobre qué ocurrirá con los damnificados.

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"Tenemos alrededor de 250 familias afectadas, 270 locales comerciales. Hasta el momento, pues, no nos han dado respuesta alguna, estamos a la espera de qué decisiones toma los entes competentes. Ojalá sea, digamos, una mitigación del riesgo. Nos da miedo, de pronto, a nosotros, como líderes, sufrir, no sé, una evacuación ya definitiva", expuso.

Desde la Alcaldía indicaron que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) continúa con las inspecciones y evaluaciones para determinar las condiciones de riesgo, mientras EPM trabaja en la recuperación de la infraestructura de acueducto y en el restablecimiento de los servicios de agua y energía.

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San Cristóbal fue incluido como la sexta zona de intervención, debido a las afectaciones asociadas al mismo evento de avenida torrencial en la cuenca. Allí, los equipos distritales identificaron 65 eventos relacionados con árboles caídos, daños en sectores cercanos a quebradas, pérdida de banca vial, viviendas afectadas y problemas en el servicio de energía.

En las últimas horas, los equipos recorrieron 14 veredas del corregimiento para identificar los daños y establecer las necesidades de las comunidades. Además, las unidades productivas afectadas recibirán acompañamiento para su recuperación.