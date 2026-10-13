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Carrera contra el tiempo: trasladan a Medellín dos mujeres indígenas en grave estado de salud

Una de las víctimas sufrió la mordedura de una serpiente y la otra presenta severas complicaciones en su embarazo. Ambas permanecen bajo estricta observación médica.

indigenas trasladas al Medellin
Foto cortesía: Savia Salud
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Dos mujeres indígenas que requerían atención médica urgente en el municipio de Urrao, en el Suroeste antioqueño, fueron trasladadas por vía aérea hacia Medellín para ser atendidas en centros de mayor complejidad, debido a las difíciles condiciones de acceso geográfico en sus territorios.

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El primer caso corresponde a una joven de 19 años con 29 semanas de gestación, quien presentó signos de alarma asociados a un riesgo de parto prematuro, situación que obligó a su remisión prioritaria para valoración por las especialidades de ginecología y obstetricia.

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El segundo hecho involucró a una mujer de 62 años, integrante de la comunidad Manza en el resguardo Valle de Pérdidas, quien sufrió una mordedura de serpiente en uno de sus brazos, presentando inflamación y dolor severo que requerían tratamiento especializado.

De acuerdo con el gerente de la entidad, Mauricio Martínez, la coordinación de ambos traslados en helicóptero estuvo a cargo de la EPS Savia Salud, entidad que gestionó la logística aérea desde las áreas rurales del municipio para garantizar la atención oportuna de ambas pacientes en la capital antioqueña.

"En este caso, dos pacientes de comunidades indígenas del municipio de Urrao, una madre muy joven con un embarazo de alto riesgo que fue trasladada al municipio de Medellín y otra una mujer más adulta que tuvo un accidente con una mordedura de serpiente. Ambos casos fueron trasladados en helicóptero a la ciudad. Hoy se encuentran estables", manifestó Martínez.

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Ambas mujeres permanecen bajo observación y valoración médica en la red hospitalaria de Medellín, mientras las autoridades de salud reiteran la importancia de activar las rutas de evacuación aérea en zonas de difícil acceso geográfico.

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