JEP imputa a generales en retiro Mario Montoya y José Gallego por crímenes en Comuna 13 de Medellín

La Jurisdicción Especial para La Paz imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 exintegrantes de la Fuerza Pública, ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional y cuatro de la Policía, por homicidios, desapariciones y torturas en la Comuna 13 de Medellín. Entre los involucrados están los generales retirados Mario Montoya y José Gallego por su omisión.

Como resultado está una investigación de cinco años adelantada en el subcaso Antioquia del Caso 08, que examina los crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública en asociación, colaboración o tolerancia con estructuras paramilitares.

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Según explicó el magistrado Óscar Parra, durante la investigación fueron interrogados 79 integrantes de la Fuerza Pública: 52 del Ejército Nacional y 27 de la Policía Nacional. De ese grupo, la Sala de Reconocimiento determinó que 12 serían máximos responsables de los hechos investigados.

#Dato La @JEP_Colombia imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 exintegrantes de la Fuerza Pública por homicidios, desapariciones y torturas en la Comuna 13 de #Medellín. Entre los involucrados están los generales retirados Mario Montoya y José Gallego, por omisión. pic.twitter.com/Ji9zPyeWGt — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 30, 2026

“Después de la operación Orión, el bloque Cacique Nutibara se convirtió en el actor hegemónico en la comuna 13 y estableció un control social, territorial y económico. Entre los 12 máximos responsables seleccionados están los generales en retiro Mario Montoya Uribe y José Leonardo Gallego Castrillón, a quienes la sala atribuyó responsabilidad por omisión”, indicó.



La investigación estableció que homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, violencia sexual y persecuciones contra la población civil, hicieron parte de un patrón macrocriminal que involucró a miembros de la Fuerza Pública y al Bloque Cacique Nutibara.

“La sala estableció que los homicidios, desapariciones, desplazamientos, torturas, violencia sexual y persecución contra civiles hicieron parte de un patrón macrocriminal que involucró a integrantes de la fuerza pública y estructuras paramilitares, principalmente el bloque Cacique Nutivara de las estructuras paramilitares”, aseguró.

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En cuanto a la atribución de responsabilidades, la JEP señaló que los coroneles Bernardo Gutiérrez Camelo y Jairo Bocanegra de la Torre, además de otros integrantes del Ejército y la Policía están dentro de los responsables de los vejámenes.

Frente a lo que sigue en el proceso judicial, si los exintegrantes de la Fuerza Pública reconocen su responsabilidad y aportan verdad, el caso podrá avanzar hacia una resolución de conclusiones y sanciones propias de carácter restaurativo. De lo contrario, sus expedientes podrían pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde enfrentarían un proceso adversarial que, en caso de establecerse su responsabilidad, podría terminar en penas de hasta 20 años de prisión.