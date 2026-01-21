En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Piden imputar por homicidio agravado a rectora y 2 docentes por muerte de Valeria Afanador

Piden imputar por homicidio agravado a rectora y 2 docentes por muerte de Valeria Afanador

El escrito cita entrevistas que, a juicio de la defensa, refuerzan el conocimiento previo del peligro al que se exponía Valeria Afanador. La madre relató que una docente le informó que el día anterior otro estudiante se había escapado por el mismo hueco.

Colegio donde estudiaba Valeria Afanador se pronuncia tras hallazgo del cuerpo.
Foto: Colegio Campestre Los Laureles y redes sociales
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

