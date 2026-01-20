En esto quedaría el salario de los congresistas tras eliminar prima de $16 millones

La eliminación de la prima especial de servicios de 16 millones de pesos que reciben los congresistas volvió a poner en el centro del debate público el alto salario del Legislativo y las implicaciones reales de la decisión adoptada por el Gobierno nacional mediante decreto.

La senadora Angélica Lozano, una de las principales impulsoras de la reducción salarial desde hace más de una década, defendió en Recap Blu la decisión y aseguró que se trata de una medida de "equidad", más que de un cálculo fiscal o político. Según explicó, el salario de los congresistas en Colombia es uno de los más altos del mundo, incluso en comparación con parlamentos europeos, lo que ha generado históricamente una brecha profunda frente al ingreso del ciudadano promedio.



¿En cuánto quedará el salario de congresistas?

Actualmente, el salario mensual bruto de un congresista asciende a 51,5 millones de pesos, compuesto por tres rubros: un sueldo básico cercano a los 12 millones, una prima especial de servicios de aproximadamente 16,9 millones y los gastos de representación. Con la entrada en vigencia del decreto, esta prima desaparecerá a partir del 20 de julio de 2026, fecha en la que se posesionará el próximo Congreso.

Esto significa que los nuevos congresistas arrancarán su periodo con un ingreso de 16,9 millones de pesos menor al actual. Además, al disminuir el ingreso total, también se reducirán proporcionalmente los descuentos por salud, pensión, retención en la fuente y aportes solidarios, lo que ajustará el neto mensual recibido.

Hoy, tras las deducciones legales —que rondan los 18,6 millones de pesos—, un congresista recibe en promedio 32 millones de pesos netos. Con la eliminación de la prima, el ingreso final será menor, aunque seguirá sujeto al aumento anual que se realiza con base en el promedio del ajuste salarial de los servidores públicos, generalmente aplicado entre abril y diciembre.



Lozano aclaró que la decisión de que la medida rija desde el 20 de julio obedece a razones jurídicas, ya que quienes se posesionan en esa fecha inician un nuevo vínculo laboral, lo que reduce el riesgo de demandas por derechos adquiridos. Esta explicación contrasta con declaraciones previas del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien había sugerido que el recorte debía aplicarse de manera inmediata.



Reducen salario ad portas de elecciones

Más allá del debate técnico, la senadora reconoció que el decreto llega en un contexto preelectoral, coincidiendo con otras decisiones populares como el aumento del salario mínimo o la reducción del precio de la gasolina. Sin embargo, insistió en que la lucha por bajar el salario de los congresistas no es nueva y recordó los múltiples intentos fallidos en el Congreso, así como la consulta anticorrupción de 2018, que estuvo a punto de superar el umbral.