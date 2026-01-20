Gobierno eliminó prima especial de los congresistas por más de 16 millones de pesos

El gobierno nacional finalmente expidió el decreto 0030 de 2026 con el que se estableció una prima especial de servicios en la remuneración mensual de los congresistas.

Actualmente, la remuneración de los congresistas se compone de un sueldo básico, los gastos de representación y la prima especial de localización, vivienda y salud. Con esta decisión, que deroga el decreto 2170 del 4 de octubre del 2013 y que será aplicable para el Congreso que se posesione el 20 de julio de 2026, los parlamentarios dejarán de percibir $16’914.540 pesos mensuales.

El salario mínimo para 2025 en Colombia la decretó el presidente Petro. Foto: Blu Radio.

Según se puede leer en el decreto, el Gobierno Nacional justifica la reducción en que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”.

Cabe recordar que desde el 2015, se han presentado cerca de 18 proyectos buscando reducir, congelar o establecer un tope para el salario de los congresistas. Sin embargo, todos estos proyectos fueron archivados.

