"La paz total es un fracaso": Angélica Lozano por impacto de revelaciones sobre alias 'Calarcá'

La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, analizó en Sala de Prensa Blu el agitado cierre legislativo y el panorama político, lanzando críticas frontales al Gobierno y proyectando el camino electoral de su colectivo.

Lozano fue directa al calificar el estado de la reforma tributaria: "Está como vegetal. Pero el Gobierno no la deja desconectar (...) está quemando tiempo", afirmó, para que el fracaso del proyecto ocurra lo más cerca posible del 20 de diciembre, cuando inicia el receso judicial.

Según la senadora, allanar el camino para un controversial decreto de emergencia económica que establezca impuestos, saltándose la aprobación del Congreso. "Mi hipótesis es que el Gobierno dice, OK, me van a hundir la tributaria, le saco un decreto de emergencia económica, pongo impuestos saltándome el Congreso", explicó.

Lozano sostiene que el Gobierno sabe que este mecanismo es inconstitucional, como ocurrió con decretos para el Catatumbo y La Guajira, pero buscaría aprovechar el tiempo que la Corte Constitucional tardaría en tumbarlo durante su vacancia. "Es abuso de poder", dijo.



"Paz total": un "fracaso" que potencia a los criminales

Al abordar el debate por las revelaciones de Noticias Caracol sobre alias ‘Calarcá’, la congresista fue contundente: "La paz total es un fracaso". Afirmó que esta política y la figura de "gestores de paz" han permitido "abuso, crecimiento de los grupos criminales que tienen un trato absurdamente especial de protección de potencia".



Para Lozano, lo expuesto por la investigación muestra una alarmante infiltración: "Es una política desde adentro del Estado, desde el nivel más alto (...) Lo que pasó con la parapolítica al servicio de paramilitares... se está repitiendo, pero ahora como 'disidencio-política'", protegida por el gobierno y "gente de confianza del presidente como '[Iván] Velásquez' y Huertas".

Destacó positivamente la mesurada reacción del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien respetó el informe, en contraste con la actitud del presidente Petro. Lozano especuló que esto podría deberse a que Sánchez "es un militar" que, tras el gobierno, regresará a su comunidad castrense, la cual "pasa los gobiernos".

Panorama electoral

En clave electoral, Lozano reveló con orgullo que ocupará el número 10 en la lista al Senado de la Alianza Verde, encabezada por Lucho Garzón. "Soy la Messi. Al Senado... La 10 del verde", dijo, resaltando el valor simbólico del número. Sobre las encuestas, comentó los dardos cruzados en el debate pero subrayó la necesidad de que el país "salga de esos extremos que viven en venganza, presos del odio".

Publicidad

Al ser preguntada por su pareja, la candidata presidencial Claudia López, Lozano mostró un apoyo firme. "Todo lo que le han hecho a Claudia para sacarla... sin el apoyo económico de nadie, a punta de talento, de gobernar bien, sin corrupción", argumentó. Respecto a posibles alianzas, indicó que López está "siempre dispuesta a construir con pluralismo", pero con carácter. "Ella tiene argumentos, ella defiende a las mujeres, las regiones... y tiene el carácter para enfrentar a los bandidos", concluyó