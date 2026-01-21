Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 21 de enero de 2026

El Chontico Noche sigue posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia durante la jornada nocturna. Su trayectoria, la regularidad de sus sorteos y una mecánica sencilla de entender lo han convertido en una opción habitual para miles de personas que, día a día, revisan los resultados con la expectativa de confirmar si la suerte estuvo de su lado.

Los números publicados corresponden exclusivamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para compararlos con los tiquetes de apuesta. Por esta razón, tanto los operadores como las autoridades recomiendan verificar siempre la información a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el objetivo de evitar errores o inconvenientes.

Resultado oficial del Chontico Noche hoy, 21 de enero de 2026

Durante la transmisión oficial del sorteo se dio a conocer la combinación ganadora que definió el resultado de esta edición nocturna. Los números fueron los siguientes:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios claramente establecidos, lo que facilita la realización de apuestas y la consulta oportuna de los resultados:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador dispone de otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se caracteriza por ofrecer premios especiales, ampliando las opciones para los apostadores.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos de este chance es la diversidad de modalidades de juego, pensadas para distintos tipos de participantes:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

acertar el número exacto en el orden correcto. Cuatro cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las cifras pueden aparecer en cualquier orden. Tres cifras: en modalidad directa o combinada.

en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata) : acertar las dos últimas cifras del resultado.

: acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.

Costos de participación

El Chontico Noche se destaca por ser un juego accesible y orientado a la participación responsable:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso de reclamación de premios es claro y transparente. Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios de mayor valor, entregar la documentación adicional que el operador solicite según sus políticas internas.

Cumplir con estos pasos garantiza un pago oportuno y refuerza la confianza en el Chontico Noche, uno de los chances más tradicionales y reconocidos en Colombia.