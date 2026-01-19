Chontico Noche resultado del último sorteo hoy lunes 19 de enero de 2026

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia durante las jornadas nocturnas. Su amplia trayectoria, la constancia de sus sorteos y una mecánica fácil de comprender lo han posicionado como una alternativa habitual para miles de personas que, día tras día, revisan los resultados con la ilusión de confirmar un acierto.

Los números que se divulgan corresponden únicamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para compararlos con los tiquetes de apuesta. Por este motivo, tanto los operadores como las autoridades del juego recomiendan verificar siempre la información a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el fin de evitar errores o inconvenientes.

Resultado oficial del Chontico Noche hoy, 19 de enero de 2026

Durante la transmisión oficial del sorteo se dio a conocer la combinación ganadora que definió la suerte de los jugadores en esta edición nocturna. El resultado fue XXXX, distribuido de la siguiente manera:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios claramente establecidos, lo que permite realizar apuestas y consultar los resultados de forma oportuna:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se caracteriza por entregar premios especiales, ampliando así las opciones para los apostadores.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos de este chance es la variedad de modalidades disponibles, pensadas para diferentes perfiles de jugadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

acertar el número exacto en el orden correcto. Cuatro cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las cifras pueden aparecer en cualquier orden. Tres cifras: en modalidad directa o combinada.

en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.

Costos de participación

El Chontico Noche se distingue por ser un juego accesible, adaptado a distintos presupuestos y enfocado en una participación responsable:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio es sencillo y transparente. El ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

Para premios de mayor valor, entregar la documentación adicional que el operador pueda solicitar según sus políticas internas.

Cumplir con estas condiciones garantiza un pago oportuno y refuerza la confianza en el Chontico Noche, uno de los chances más tradicionales y reconocidos del país.