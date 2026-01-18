Chontico Noche resultado del último sorteo hoy domingo 18 de enero de 2026

El Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia durante las jornadas nocturnas. Su trayectoria, la regularidad de sus sorteos y una mecánica sencilla lo han convertido en una alternativa habitual para miles de personas que, a diario, revisan los resultados con la expectativa de confirmar un acierto.

Los números que se publican corresponden exclusivamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para compararlos con los tiquetes de apuesta. Por esta razón, los operadores y autoridades del juego recomiendan verificar siempre la información a través de canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el fin de evitar errores o inconvenientes.

Resultado oficial del Chontico Noche hoy, 18 de enero de 2026

Durante la transmisión oficial del sorteo se dio a conocer la combinación ganadora que definió la suerte de los jugadores en esta edición nocturna. El resultado fue: XXXX.



Número ganador: XXXX

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios claramente establecidos, lo que permite realizar apuestas y consultar los resultados de forma oportuna:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se caracteriza por entregar premios especiales. Estas opciones amplían las alternativas disponibles para los apostadores que siguen de cerca los resultados del chance.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos de este juego es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para diferentes perfiles de jugadores y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

Cuatro cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.

Esta diversidad permite participar desde apuestas sencillas hasta combinaciones más elaboradas, según la preferencia de cada jugador.



Costos de participación

El Chontico Noche se caracteriza por ser un juego accesible, pensado para ajustarse a distintos presupuestos y promover una participación responsable:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio es simple y transparente. Para hacerlo efectivo, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios de mayor valor, entregar la documentación adicional que el operador pueda solicitar, de acuerdo con sus políticas internas.

Cumplir con estas condiciones garantiza un pago oportuno y refuerza la confianza en el Chontico Noche, uno de los chances más tradicionales y reconocidos del país.