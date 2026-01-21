Explosión de camioneta cargada con explosivos sacude a El Plateado, Cauca: esto se sabe

Una fuerte explosión se registró en la madrugada de este martes en el corregimiento de El Plateado, zona rural del municipio de Argelia, Cauca, luego de que una camioneta cargada con explosivos detonara de manera anticipada mientras iba a ser utilizada en un ataque terrorista.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el vehículo fue acondicionado por la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, con el objetivo de atentar contra la Fuerza Pública. La camioneta sería ubicada en inmediaciones de la estación de Policía del corregimiento, pero la carga explotó antes de que lograran posicionarla.

La detonación ocurrió en un sector crítico, entre un colegio y varias viviendas, lo que generó momentos de pánico entre los habitantes. Sin embargo, por fortuna no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales, pese a la magnitud de la explosión.

Las primeras verificaciones indican que el vehículo estaba cargado con cilindros y rampas, elementos comúnmente utilizados para el lanzamiento de artefactos explosivos, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un ataque planeado contra unidades policiales en la zona.



La camioneta quedó completamente destruida y las autoridades adelantan labores de inspección y aseguramiento del área, así como investigaciones para establecer con precisión las circunstancias del hecho y los responsables. El corregimiento de El Plateado es una zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y disputas por el control territorial.