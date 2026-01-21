En vivo
Explosión de camioneta cargada con explosivos sacude a El Plateado, Cauca: esto se sabe

Explosión de camioneta cargada con explosivos sacude a El Plateado, Cauca: esto se sabe

El vehículo, que iba a ser usado en un atentado contra la fuerza pública, explotó antes de ser ubicado cerca de la estación de Policía. No hubo víctimas.

