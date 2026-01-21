Productor de Yeison Jiménez se pronunció tras psicofonía que se escuchó en transmisión en vivo

La partida de Yeison Jiménez sigue dejando huellas profundas en la música popular colombiana y en quienes compartieron con él escenarios, estudios de grabación y momentos de vida.

A medida que pasan los días, surgen nuevos relatos que mantienen viva su memoria, entre ellos, el que recientemente protagonizó su productor musical, Georgy Parra, durante una transmisión en vivo que terminó captando la atención de miles de seguidores.

Parra, reconocido por su trabajo junto al artista oriundo de Manzanares, recordaba en ese espacio digital anécdotas y planes que Jiménez tenía para el día de su fallecimiento, así como detalles detrás de la canción ‘Destino final’, grabada junto a Luis Alfonso.



¿Cuál fue la psicofonía que se escuchó en la transmisión en vivo?

Sin embargo, lo que parecía ser una charla íntima y nostálgica tomó un giro inesperado cuando varios usuarios aseguraron haber escuchado un susurro en medio del relato, pronunciando el nombre “Rafa”, coincidentemente el del mánager del cantante.

El fragmento del video no tardó en hacerse viral y desató una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos internautas lo interpretaron como una posible psicofonía. Ante la magnitud de las reacciones, Georgy Parra decidió aclarar lo ocurrido y dar su versión de los hechos.



“Sí, lo escuché, es extraño que ese sonido haya aparecido ahí, pero he estado tratando de no concentrarme en esas cosas”, expresó el productor, quien fue enfático en señalar que su visión espiritual lo lleva a creer que, tras la muerte, solo existe el descanso eterno. Aun así, reconoció que cada persona interpreta este tipo de sucesos de acuerdo con sus creencias y experiencias personales.

En medio de su reflexión, Parra compartió una vivencia íntima relacionada con el fallecimiento de su madre, afirmando que en algunas ocasiones ha sentido su presencia, lo que lo ha llevado a ser respetuoso frente a las distintas percepciones sobre lo espiritual y lo inexplicable.

Más allá del debate sobre lo ocurrido durante el en vivo, el productor insistió en que su principal enfoque sigue siendo honrar la memoria de Yeison Jiménez desde el cariño, la música y los recuerdos que construyeron juntos. Para él, lo más importante es mantener viva la esencia del artista a través de su legado artístico y no centrarse en interpretaciones que puedan desviar ese propósito.